Dreharbeiten in Kernen: Die „Soko Stuttgart“ ermittelt im Stettener Bädle

14 Drehprobe am Beckenrand in Kernen-Stetten mit den Schauspielerin Karl Kranzkowski und Astrid M. Fünderich Foto: Gottfried Stoppel

Ein Mord ruft die ZDF-Kommissare auf den Plan – sie müssen auch einen Zickenkrieg am Beckenrand entschärfen. Das im Römerkastell am Hallschlag angesiedelte Produktionsteam hat für mehrere Tage das Freibad in Kernens Teilort belegt.











Was kann es Schöneres geben, als bei 35 Grad ins Freibad zu pilgern und sich im frischen Wasser abzukühlen. Nicht so prickelnd ist es allerdings, wenn man als Kriminaler in feinem Zwirn oder im Hosenanzug diesen Hort des leicht bekleideten Vergnügens ansteuern muss. So wie Kriminaldirektor Michael Kaiser und die Erste Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert, die flotten Schrittes den Eingangsbereich des Bädles in Kernen-Stetten durchqueren. Denn die „Soko Stuttgart“ ist bei Sahara-Atmosphäre schwer gefordert, nachdem ein Mann beim Tauchen ermordet wurde.