Dreharbeiten in Island: Evelyn Burdecki steht für Das Traumschiff vor der Kamera

1 Evelyn Burdecki wird bald in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" zu sehen sein. Foto: imago/Panama Pictures / Christoph Hardt

Evelyn Burdecki hat eine Rolle in der ZDF-Kultreihe "Das Traumschiff" übernommen. Die Dreharbeiten fanden kürzlich in Island statt, der Ausstrahlungstermin für die neue Folge steht aktuell noch nicht fest.











Link kopiert



Reality-Star Evelyn Burdecki (36) hat eine Gastrolle in der ZDF-Kultreihe "Das Traumschiff" übernommen, wie sie der "Bild"-Zeitung bestätigt. Die Aufnahmen fanden demnach bereits am vergangenen Samstag in Island statt - ein eher ungewöhnlicher Drehort für die meist in wärmeren Gefilden spielenden Folgen.