Dreharbeiten in Hamburg: Hape Kerkeling als Horst Schlämmer auf der Suche nach dem Glück

1 Hape Kerkeling bei Filmarbeiten in Hamburg-Neugraben. Foto: ddp/FoTe Press

Hape Kerkelings Reporter Horst Schlämmer macht Deutschland unsicher. Für einen neuen Kinofilm sucht er das Glück. Ob er beim Dreh in Hamburg schon fündig wurde?











Link kopiert



So viele Figuren hat Hape Kerkeling (60) schon gespielt. Eine seiner beliebtesten dürfte aber die des rasenden Reporters Horst Schlämmer sein. Mit "Horst Schlämmer - Isch kandidiere!" bekam er 2009 bereits seinen eigenen Kinofilm - und bald soll ein weiterer Streifen mit dem stellvertretenden Chefredakteur des "Grevenbroicher Tagblatts" erscheinen. Beim Dreh wurde Kerkelings Schlämmer in den letzten Tagen in Hamburg-Neugraben gesichtet.