Dreharbeiten in Böblingen: TV-Koch Tim Mälzer schaut auf einen Kaffee im Seegärtle vorbei
Selfie im Seegärtle: Tim Mälzer (links) und Uwe Hutfilz Foto: Hutfilz

TV-Koch Tim Mälzer schaute am Dienstagmittag auf einen Kaffee bei Uwe Hutfilz im Seegärtle vorbei – was dieser auf Social Media postete.

Prominenter Gastro-Besuch im Seegärtle in Böblingen: TV-Koch Tim Mälzer, bekannt durch Formate wie „Tim Mälzer kocht!“ oder „Kitchen impossible“, schaute am Dienstagmittag bei Uwe Hutfilz auf einen Kaffee vorbei. „Die drehen gerade in Böblingen“, erzählt der Böblinger Szene-Wirt am Telefon. Wo und was genau, wisse er nicht. „Das ist ja immer streng geheim“, so Hutfilz.

 

Das neuste Projekt des TV-Kochs heißt „Mälzers Meisterklasse“, die Castingshow wurde erstmals im November und Dezember auf VOX ausgestrahlt. Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten treten an, gesucht wird ein Charakterkoch mit einer ganz eigenen Handschrift.

Uwe Hutfilz im Wintergarten des Seegärtles. Foto: Stefanie Schlecht

Tim Mälzer für Dreharbeiten in Böblingen

Er selbst habe mit den Dreharbeiten nichts zu tun, beteuert Uwe Hutfilz, der das Seegärtle neben dem Böblinger Kino seit mehr als 20 Jahren betreibt. „Gestern wurde ich angerufen, ob Tim Mälzer und sein Team bei mir vorbeikommen können, weil das Seegärtle geschickt liegt“, berichtet der Gastronom, „die waren heute an der Wandelhalle, da hat das gepasst.“ Spontan machte Hutfilz gemeinsam mit dem Promi-Koch ein Selfie und postete das Foto auf Facebook.

Dabei hat sich Uwe Hutfilz noch gar nicht ganz erholt vom Rosenmontag. Der traditionelle Umzug von Grün-Weiß Böblingen mit mehr als 70 Gruppen führt direkt am Seegärtle vorbei, da feiert der Böblinger Wirt gerne in vorderster Linie mit. „Das war der Wahnsinn am Montag“, ist Hutfilz begeistert, „bei mir war die Hölle los – alles rappelvoll.“ Wohl einer der besten Rosenmontage, die er je erlebt habe.

Seegärtle in Böblingen brummt am Rosenmontag

Die Spuren der Party am Vortag waren am Dienstag noch gar nicht ganz beseitigt. „Hier sah es wüscht aus“, grinst Hutfilz, „aber das war Tim Mälzer egal.“ Eine Rosenmontagsparty ist ja wohl auch eine gute Entschuldigung, da hatte der stets locker auftretende TV-Koch sicher Verständnis.

 