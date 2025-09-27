Dreharbeiten im Windsor Great Park: Insektenplage macht der Harry Potter-Crew zu schaffen

Seit Freitag dreht das Produktionsteam der "Harry Potter"-Serie im Windsor Great Park - und das offenbar unter erschwerten Bedingungen. Nicht nur gilt höchste Geheimhaltung am Set, sondern die Crew muss sich auch vor stechenden Insekten schützen.

Alles andere als magisch geht es derzeit wohl am Set der "Harry Potter"-Fernsehserie zu. Denn wie britische Medien berichten, machen der Crew bei den Dreharbeiten im Windsor Great Park lästige Insekten zu schaffen. Sogar eine Warnung vor Stichen wurde ausgesprochen.

Warnung an Cast und Crew Seit Freitag dreht das Team unweit der Forest Lodge, dem zukünftigen Zuhause von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43). Das Gebiet ist jedoch nicht nur besonders idyllisch, sondern auch reich an verschiedenen Insekten. In einer Warnung an die Besetzung und die Crew hieß es laut "The Sun" deshalb im Vorfeld: "An diesem Ort ist die Zecken- und Bremsengefahr groß. Bitte tragen Sie geeignete Kleidung und achten Sie auf Stiche. Bitte wenden Sie sich an den Sanitäter vor Ort." Zeckenbisse verursachen rote Ausschläge und können Fieber, Müdigkeit und sogar Hirnhautentzündungen verursachen. Bremsen können hartnäckig sein und schmerzhafte Bisse verursachen, die eine allergische Reaktion auslösen können.

Eine Quelle verriet dem britischen Boulevardblatt: "Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Warnung vor Zecken- und Bremsenbissen am ersten Tag nicht gerade für die beste Stimmung gesorgt hat. Niemand wird gerne gestochen, und man konnte sehen, wie alle nervös nach Mücken schlugen." Dabei gebe das Team alles, damit die Serie bei den Fans so gut ankommen wird wie die erfolgreiche Filmreihe.

Nachbildung von Bahnhof Hogsmeade im Windsor Park

Derweil gilt am Set die höchste Geheimhaltungsstufe, damit vorab so wenig Informationen wie möglich über Inhalt und Aussehen der HBO-Serie bekannt werden. So seien alle Mitwirkenden angewiesen worden, Codewörter zu verwenden, um die Produktion von "Harry Potter" zu verschleiern. Zuerst verwendeten sie angeblich das Wort "Dark Train", bevor sie zu "Brown Cat" wechselten. Auch seien am Set Handys verboten.

Dennoch berichtete "The Sun" vor wenigen Tagen, dass im Windsor Great Park ein vier Millionen Pfund teures Set für die Serie aufgebaut wurde, das eine Nachbildung des Bahnhofs Hogsmeade darstellt - inklusive rund 800 Meter Gleis für den Hogwarts-Express.

Serie soll 2027 Premiere feiern

Die Serie, die als treue Adaption der sieben Bücher von J.K. Rowling geplant ist, wird unter der Leitung von Showrunnerin Francesca Gardiner und Regisseur Mark Mylod produziert. Die Dreharbeiten begannen im Juli 2025 in den Leavesden Studios in Großbritannien.

Ende Mai waren die drei Newcomer Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermine Granger) und Alastair Stout (Ron Weasley) als Hauptdarsteller verkündet worden. Nach und nach wurden weitere Darsteller bekannt: Nick Frost als Hagrid, John Lithgow als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Professor McGonagall und Paapa Essiedu als Severus Snape. Auch Rons Geschwister stehen inzwischen fest: Tristan Harland als Fred, Gabriel Harland als George, Ruari Spooner als Percy und Gracie Cochrane als Ginny.

Die erste Staffel, die sich an "Harry Potter und der Stein der Weisen" orientiert, soll voraussichtlich 2027 auf HBO und HBO Max erscheinen.