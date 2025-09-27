Dreharbeiten im Windsor Great Park: Insektenplage macht der Harry Potter-Crew zu schaffen

Seit Freitag dreht das Produktionsteam der "Harry Potter"-Serie im Windsor Great Park - und das offenbar unter erschwerten Bedingungen. Nicht nur gilt höchste Geheimhaltung am Set, sondern die Crew muss sich auch vor stechenden Insekten schützen.
Alles andere als magisch geht es derzeit wohl am Set der "Harry Potter"-Fernsehserie zu. Denn wie britische Medien berichten, machen der Crew bei den Dreharbeiten im Windsor Great Park lästige Insekten zu schaffen. Sogar eine Warnung vor Stichen wurde ausgesprochen.