Dreharbeiten im Kreis Ludwigsburg Die „Soko Stuttgart“ ermittelt im Tammer Western-Milieu

Von Susanne Mathes 18. Oktober 2018 - 17:00 Uhr

Kamerateams, Schauspieler und jede Menge Komparsen nehmen den Tammer Westen in Beschlag: Die „Soko Stuttgart“ begibt sich ins Western-Milieu. Für den spektakulären Dreh auf dem Gelände des Westernreitclubs Tamm wird kein Aufwand gescheut.





9 Bilder ansehen

Tamm - Die Leiche hatte ihren Auftritt schon. Als Lea und Jens Karjoth, in kernige Cowboykluft gewandet und ihre Quarterhorse-Stute Snappy am Zügel, nichtsahnend durchs verwitterte Tor kamen, lag der Gemeuchelte an der Feuerstelle neben dem Saloon – von einem Wurfmesser tödlich in die Brust getroffen. Die Leiche ist jetzt weg, Lea und Jens Karjoth sind immer noch da, seit Stunden. Genauso wie Michael Gaedt alias „Schrotti“, Karl Kranzkowski alias Kriminaldirektor Michael Kaiser oder „Caveman“ Martin Luding, der hier als Cowboy Andy Hartmann am Start ist. Der Drehtag auf dem Gelände des Tammer Westernreitclubs ist lang: vom frühen Nachmittag bis Mitternacht. Dafür, freuen sich die Karjoths, sind sie voraussichtlich am 28. Februar 2019 samt Pferd im ZDF zu sehen.

Mehr zum Thema

In der Prärie im Tammer Westen, wo sich sonst Fuchs und Hase gute Nacht sagen, wirbelt die Bavaria Fiction derzeit einigen Staub auf. Sie dreht für die ZDF-Krimiserie „Soko Stuttgart“ eine Folge mit dem Arbeitstitel „Gelobtes Land“, die um einen Mord im Westernclub-Milieu kreist. Der Aufwand erinnert eher an Hollywood als an Vorabendserie. Fast 150 Beteiligte, Kamerakran, Steiger, enorme Kulissenbauten: „Dafür, dass die Folge im Bereich Vorabend läuft, ist das oberes Limit“, sagt Rolf Steinacker.

Für den Westernreitclub ist es ein Sechser im Lotto

Der Produktionsleiter hustet – ihn ereilte punktgenau zu den Außen-Dreharbeiten eine Erkältung. „Ein Glück, dass wir so großartiges Wetter haben“, meint er. „Hätte es geregnet oder geschneit, müssten wir trotzdem drehen.“ Die Drehtage und -orte sind lange vorausgeplant, Locations gebucht, Schauspieler, Statisten und Crew einbestellt – da kann man nicht mal eben umswitchen. Meistens wird allerdings wetterunabhängig im Studio im Stuttgarter Römerkastell gefilmt.

Für den kleinen Westernreitclub Tamm ist der große Auftrieb der Filmleute ein Sechser im Lotto. „Als mich im September kurz vor meinem Urlaub jemand angerufen und sich mit Bavaria gemeldet hat, war meine erste Reaktion: Ich brauch’ keine Versicherung“, erinnert sich Vorsitzender Jens Karjoth lachend. „Als mir dann dämmerte, dass Bavaria gar keine Versicherung ist, wurde es interessant.“

Jemand aus der Filmcrew hatte das abgelegenen Areal des Vereins mit Saloon und überdachter Bar von einem Spaziergang in Erinnerung behalten. Karjoth und seine Vorstandskollegen mussten bei der Frage, ob sie das Gelände für „Soko-Stuttgart“-Dreharbeiten zur Verfügung stellen würden, nicht lange nachgrübeln: „Das ist für einen kleinen Verein wie uns mit rund 40 Mitgliedern doch eine super Sache!“