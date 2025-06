Dreharbeiten haben begonnen: Für RTL-Krimi: GZSZ-Star Wolfgang Bahro wird zum Ermittler

Wolfgang Bahro (64) ist als Jo Gerner aus der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nicht wegzudenken. Mit Rollen in Theaterproduktionen hat er in den vergangenen Jahren jedoch bewiesen, dass er auch Lust auf neue Schauspielprojekte hat. Aktuell steht er für einen Fernsehfilm vor der Kamera.

Vater-Sohn-Duo ermittelt

Wie RTL bekanntgegeben hat, sind die Dreharbeiten zu "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" von UFA Fiction gestartet. Der Film soll in der Reihe "Tödlicher Dienst-Tag" laufen. Unter der Regie von Andy Fetscher wird Wolfgang Bahro einen Ermittler spielen und zu einem ungewöhnlichen Duo gehören.

Bahro übernimmt in dem Krimi die Rolle des Profilers Armin Weber, der nach seiner Rückkehr in den Polizeidienst gemeinsam mit seinem Sohn Gregor Weber - gespielt von Felix Kreutzer - ermittelt. Gregor ist ebenfalls Kriminalhauptkommissar. Beide bekommen es mit einem Serienmörder zu tun, der laut Inhaltsangabe "nicht nur ein perfides Spiel mit ihnen treibt, sondern auch alte Wunden aufreißt". Die Geschichte nimmt seinen Anfang mit einem "aufsehenerregenden Mord in der Potsdamer Heilandskirche".

Gedreht wird bis Ende Juni in Potsdam und Berlin, der Film soll dann Anfang 2026 bei RTL sowie auf RTL+ zu sehen sein. "Ich freue mich sehr auf die bevorstehenden Dreharbeiten und meine Hauptrolle als Profiler in 'Haveltod - Ein Potsdam-Krimi' bei RTL", sagt Bahro in einem Statement. In seiner neuen Rolle dürfe er sich von einer ganz anderen Seite zeigen, was eine spannende Herausforderung für ihn sei. "Ich liebe es, in völlig unterschiedliche Charaktere einzutauchen. Genau das macht für mich die Faszination meines Berufs als Schauspieler aus."

Was bedeutet die Krimi-Rolle für seine "GZSZ"-Zukunft?

Doch was bedeutet der Krimi-Einsatz für seine Rolle bei "GZSZ" (montags bis freitags, 19:40 Uhr)? Der RTL-Daily bleibe er natürlich treu, betont Bahro. "Dr. Jo Gerner ist eine Rolle, die ich mit großer Leidenschaft spiele - und ich bin schon jetzt neugierig auf all die neuen Geschichten, die ihn erwarten. Es wird also aufregend und spannend - auf beiden Seiten!" Bahro ist seit 1993 in der Rolle des Anwalts zu sehen. Und gehört damit zu den alten Hasen der Serie, die 1992 startete.

Dass er in einem neuen Abend-Format mitwirken wird, wurde Mitte Mai bekannt. RTL Chief Content Officer Inga Leschek sagte dem Medienmagazin "DWDL.de": "Der 'Tödliche Dienst-Tag' ist mit im Schnitt rund 3 Millionen Zuschauern ein großer Erfolg für uns, den wir weiter ausbauen werden. Neben neuen Filmen von erfolgreichen Krimis wie 'Dünentod', 'Alpentod', 'Morden auf Öd' oder 'Behringer' bekommt Wolfgang Bahro, Deutschlands bekanntester Fiesling aus 'GZSZ', zusätzlich seine erste Primetime-Produktion." Bereits zu diesem Zeitpunkt betonte Bahro, dass er Jo Gerner, den er mittlerweile seit knapp 33 Jahren verkörpert, die Treue halten werde.