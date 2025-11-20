Dreharbeiten haben begonnen: Anfänger-Filmreihe mit Andrea Sawatzki geht in die fünfte Runde

Die populäre "Anfänger"-Filmreihe wird fortgesetzt. Die Dreharbeiten zu "Engel für Anfänger" haben bereits begonnen. Die Hauptrollen übernehmen erneut Andrea Sawatzki und Christian Berkel. Ein TV-Start steht allerdings noch nicht fest.
Die ARD setzt die populäre "Anfänger"-Filmreihe fort. Wie die zuständige Produktionsfirma ankündigt, übernehmen natürlich erneut Andrea Sawatzki (62) und Christian Berkel (68) auch in "Engel für Anfänger" die Hauptrollen. Die Dreharbeiten in Köln haben bereits begonnen und werden im Dezember beendet. Marc Terjung (59) sitzt auf dem Regiestuhl, während David Ungureit (61) für das Drehbuch verantwortlich ist.