Die Dreharbeiten zur Beatles-Serie "Hamburg Days" gehen weiter: Nach dem überraschenden Tod von Luna Jordan übernimmt Lea Drinda die Rolle der Fotografin Astrid Kirchherr. Das Team hatte den Dreh nach der Todesnachricht zunächst unterbrochen.
Schauspielerin Lea Drinda (25) steht für die Beatles-Serie "Hamburg Days" vor der Kamera: Die Darstellerin verkörpert die Fotografin und Künstlerin Astrid Kirchherr - eine Rolle, die zunächst Luna Jordan (2000-2026) übernehmen sollte. Das teilte die Produktionsfirma Wiedemann & Berg am Donnerstag mit. Bekannt ist Drinda unter anderem aus dem Drama "In die Sonne schauen" und der Comedyserie "Where's Wanda?".