Zur Besetzung eines geplanten, neuen "Ocean's"-Films mit Margot Robbie soll auch Superstar Bradley Cooper stoßen. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Vorgeschichte zur "Ocean's"-Filmreihe mit George Clooney.

Die "Ocean's"-Filmreihe hat bislang an den weltweiten Kinokassen sagenhafte 1,4 Milliarden US-Dollar einspielen. Jetzt berichten US-Branchenmagazine, dass auch Superstar Bradley Cooper (50) sich in Verhandlungen für eine Rolle in einem geplanten Prequel-Film befindet. Die noch unbetitelte Vorgeschichte wird inszeniert von Lee Isaac Chung (46), der zuletzt "Twisters" in die Kinos brachte, die Fortsetzung von "Twister". "Barbie"-Star Margot Robbie (35) gehört bereits zum Cast des geplanten Films.

Bradley Cooper und Margot Robbie wünschten sich gemeinsames Projekt Wie das US-Magazin "Deadline" unter Berufung auf Insider-Quellen berichtet, stehen sich Cooper und Robbie schon seit Jahren nahe und hegen ebenfalls seit Längerem den Wunsch, gemeinsam für ein Projekt vor der Kamera zu stehen.

Die Dreharbeiten zum "Ocean's"-Prequel sollen nun im kommenden Jahr beginnen. Zur Handlung des Films ist gegenwärtig noch nichts bekannt.

Auch ein weiterer "Ocean's"-Film in Arbeit

Zusätzlich zum Film mit Margot Robbie und Bradley Cooper befindet sich auch ein weiterer "Ocean's"-Film derzeit in der Mache. Für "Ocean's 14" soll die ikonische alte Besetzung rund um George Clooney (64), Julia Roberts (57), Brad Pitt (61), Matt Damon (55) und Don Cheadle (60) zurückkehren.

Superstar Clooney gab erst vor wenigen Tagen gegenüber "Variety" bekannt, dass das Budget für die offiziell noch unbetitelte Fortsetzung genehmigt worden sei und die Dreharbeiten voraussichtlich im kommenden Jahr beginnen werden.

Zuletzt war 2018 mit "Ocean's 8" ein Teil der Filmreihe in den Kinos erschienen. Sandra Bullock (61) spielte damals mit der Figur Debbie Ocean die Schwester von George Clooneys Danny Ocean.