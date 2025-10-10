Zur Besetzung eines geplanten, neuen "Ocean's"-Films mit Margot Robbie soll auch Superstar Bradley Cooper stoßen. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Vorgeschichte zur "Ocean's"-Filmreihe mit George Clooney.
Die "Ocean's"-Filmreihe hat bislang an den weltweiten Kinokassen sagenhafte 1,4 Milliarden US-Dollar einspielen. Jetzt berichten US-Branchenmagazine, dass auch Superstar Bradley Cooper (50) sich in Verhandlungen für eine Rolle in einem geplanten Prequel-Film befindet. Die noch unbetitelte Vorgeschichte wird inszeniert von Lee Isaac Chung (46), der zuletzt "Twisters" in die Kinos brachte, die Fortsetzung von "Twister". "Barbie"-Star Margot Robbie (35) gehört bereits zum Cast des geplanten Films.