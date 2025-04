Bella Hadid "blutüberströmt" am Set in Paris

1 Blutüberströmt und mit offenen Wunden: Bella Hadid am Set von "The Beauty". Foto: action press

Bella Hadid steht derzeit für Ryan Murphys neue Serie "The Beauty" in Paris vor der Kamera. Neue Fotos zeigen das Model blutüberströmt und in einem hautengem, roten Lederoutfit.











Mit zerrissener Kleidung, blutverschmiertem Gesicht und großen Wunden am Körper taumelt Bella Hadid (28) durch die Straßen von Paris. Doch keine Sorge: alles nur für Dreharbeiten. Das Supermodel steht derzeit in der französischen Hauptstadt für Ryan Murphys (59) neue Serie "The Beauty" vor der Kamera.