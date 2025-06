Dreharbeiten beginnen noch dieses Jahr: Neues Reality-Format: RTLzwei eröffnet den Promihof

RTLzwei bringt ein neues Reality-Format an den Start: In der Show tauschen prominente Teilnehmer ihren gewohnten Glamour-Alltag gegen das einfache Leben auf dem Land. Die Dreharbeiten beginnen noch dieses Jahr.

Für eingefleischte Reality-TV-Fans gibt es bald wieder Nachschub. RTLzwei arbeitet derzeit an einem neuen Format mit dem Titel "Der Promihof". "Ob Trash-TV-Kultstar, Influencer oder Party-Ikone - bei 'Der Promihof' wird's ländlich! Statt Partynächten auf Ibiza heißt es: anpacken, ackern und sich den Herausforderungen des Landlebens stellen", heißt es in einer Pressemitteilung des Senders.

Die Promis leben gemeinsam auf einem Bauernhof. Die Herausforderung dabei: Der Cast muss nicht nur als Gruppe harmonieren, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen sich auch "als Einzelkämpfer in Challenges beweisen und die Hürden des Landlebens meistern". Welche Aufgaben konkret anstehen und was es am Ende zu gewinnen gibt, bleibt bislang offen.

Die ersten Kandidaten stehen bereits fest

Fest steht jedoch: Die Dreharbeiten sollen noch 2025 beginnen - ein genauer Sendetermin wurde noch nicht genannt. Auch erste prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen laut Sender bereits fest - ihre Namen werden bislang jedoch noch unter Verschluss gehalten. Interessierte Promis haben laut Pressemitteilung aber weiterhin die Chance, sich bei der Produktionsfirma Constantin Entertainment zu bewerben.