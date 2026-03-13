Seit Ende Dezember berichten "Heated Rivalry"-Fans weltweit davon, sich im Cottage verloren zu haben. Nach dem Staffelfinale bei HBO Max können nun auch deutsche Zuschauer mitfiebern. Doch wie geht es danach weiter? Ein Ausblick auf die zweite Staffel der queeren Romance-Serie.

Seit Wochen versammeln sich "Heated Rivalry"-Fans im Cottage. Das bekunden sie immer wieder auf Social Media. Nach der finalen Folge der ersten Staffel, die ab dem 13. März auf HBO Max verfügbar ist, werden auch deutsche Fans wissen, was es damit auf sich hat. Doch für Shane Hollander (Hudson Williams, 25) und Ilya Rozanov (Connor Storrie, 26) gibt es ein Leben nach dem Cottage. So könnte es mit der Liebe der beiden Eishockeyspieler weiter gehen.

Nach dem riesigen Erfolg der ersten Staffel "Heated Rivalry", die sich Ende vergangenen Jahres binnen weniger Wochen zu einem globalen Phänomen entwickelt hat, war die Bestätigung der zweiten Staffel nur eine Frage der Zeit. Kommenden Sommer sollen die Dreharbeiten beginnen. Als Vorlage dient der Roman "The Long Game" von Rachel Reid, das zweite Buch ihrer "Game Changers"-Reihe, in dem es um Shane und Ilya geht.

Wie wird die Buchvorlage weiter verfilmt?

Die Serie folgt nicht der Chronologie der ihr zugrunde liegenden Buchreihe. Denn diese widmet sich, ähnlich wie etwa "Bridgerton", in jedem Band einem anderen Pärchen. Shane und Ilya sind die einzigen, die mit "Heated Rivalry" (Band 2) und "The Long Game" (Band 6) zwei Bücher bekommen haben. In der Serienadaption bleibt der Fokus weiterhin auf ihnen, versicherte Reid in einem Interview mit "Variety". "Wir machen nicht Staffel zwei mit einem ganz anderen Pärchen. Das würde wohl nicht gut ankommen", so die Autorin. Sie würde sich jedoch wünschen, die Geschichten ihrer anderen Bücher auch in der Serie erzählen zu können. So war es in der ersten Staffel auch mit Scott Hunter (François Arnaud, 40) und Kip (Robbie G.K., 29), denen eine eigene Episode gewidmet wurde. Sie sind die Protagonisten von Reids Auftaktroman "Game Changer" (Band 1).

Auch Serienschöpfer Jacob Tierney (46) hat die anderen Charaktere aus der Buchreihe auf dem Schirm, obwohl es sich weiterhin hauptsächlich um Shane und Ilya drehen werde. "Genauso wie man die Geschichte nicht ohne Scott Hunter erzählen kann, so kann man sie auch nicht wirklich ohne Troy Barrett erzählen", erklärte er der "Los Angeles Times". Damit spielte er auf den Hauptcharakter aus Reids Roman "Role Model" (Band 5) an.

Das könnte Fans in Staffel zwei erwarten (Achtung, Spoiler!)

Im "Heated Rivalry"-Finale verbringen Shane und Ilya zwei Wochen in Shanes idyllischem Cottage inmitten der kanadischen Natur. Fernab von Presse und Fans können sie sich ganz auf sich und ihre Beziehung konzentrieren. Sie schmieden Pläne, wie sie diese Liebe ausleben und trotzdem ihre Karrieren im Eishockey unbeschadet weiterführen können. Zudem schenken sie auch Shanes Eltern reinen Wein ein. Die Buchvorlage verrät mehr: Im Epilog erklären Shane und Ilya in einer Pressekonferenz der Sportwelt, dass sie nun abseits des Eises Freunde seien. Das öffentliche Bild einer geradezu feindlichen Rivalität wollen sie damit hinter sich lassen. Zudem verkünden sie, dass sie ein Hockeycamp für Kinder und eine Stiftung zu Ehren von Ilyas Mutter ins Leben rufen.

"The Long Game" startet dann in jenem Camp. Ihre Liaison dauert nun schon zehn Jahre an. Sie haben einen kleinen Kreis an Menschen um sich herum, die von ihnen und ihrer Beziehung wissen, öffentlich geoutet sind sie aber nach wie vor nicht. Während Shane sich davor fürchtet, seine Eishockeykarriere aufs Spiel zu setzen, scheint bei Ilya die Liebe zu Shane mehr zu wiegen als die zum Sport. Der Plan sieht aber weiterhin vor, ihre Liebe frühestens dann öffentlich zu machen, wenn sie ihre Karrieren als aktive Eishockeyspieler beenden.

Neben Troy Barrett könnte in der zweiten Staffel auch Ryan Price eine größere Rolle spielen. Der Verteidiger hat in "The Long Game" seine Hockeykarriere bereits an den Nagel gehängt, lebt offen mit seinem Partner Fabian in einer Beziehung und ist einer der Coaches in Shanes und Ilyas Hockeycamp. In der ersten Staffel der Adaption wurde Ryan lediglich erwähnt, trat aber selbst nicht in Erscheinung. Seine Liebesgeschichte mit Fabian erzählt Reid in dem Buch "Tough Guy" (Band 3).

Wann kommt die zweite Staffel?

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel sollen im Sommer dieses Jahres beginnen. Eine Premiere der neuen Folgen werde im Frühjahr 2027 auf dem kanadischen Streamer Crave angestrebt, wie die Verantwortlichen dem "Hollywood Reporter" bestätigten. "Es wird mehr 'Heated Rivalry' auf den Bildschirmen geben, so schnell wie nur irgendwie möglich", versprach Tierney in der Sendung "CBS Mornings". Aktuell werde am Skript der zweiten Staffel geschrieben. Zuvor hatte Tierney schon erklärt, dass er wieder sechs Episoden plane. Über die Möglichkeit, "The Long Game" auf zwei Staffeln aufzuteilen, hielt er sich bedeckt.

Wird es eine dritte Staffel geben?

Für eine dritte Staffel wäre dennoch genug Material vorhanden. Denn Reid hat mit "Unrivaled" bereits ein weiteres Buch angekündigt, das die Geschichte von Shane und Ilya weitererzählt. Aufgrund ihrer Parkinsonerkrankung hat sie die Veröffentlichung jedoch nach hinten verschoben, auf Juni 2027.

In Deutschland, wie auch in anderen Ländern, wird die Serie weiterhin bei HBO Max zu sehen sein. Das bestätigte HBO-Chef Casey Bloys unlängst gegenüber "Deadline": "Wir sind sehr froh darüber, es auf HBO Max zu haben - und freuen uns auf Staffel zwei und drei." Aus der Produktion werde sich HBO allerdings heraushalten und in der Rolle des Vertreibers bleiben.