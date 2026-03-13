Seit Ende Dezember berichten "Heated Rivalry"-Fans weltweit davon, sich im Cottage verloren zu haben. Nach dem Staffelfinale bei HBO Max können nun auch deutsche Zuschauer mitfiebern. Doch wie geht es danach weiter? Ein Ausblick auf die zweite Staffel der queeren Romance-Serie.
Seit Wochen versammeln sich "Heated Rivalry"-Fans im Cottage. Das bekunden sie immer wieder auf Social Media. Nach der finalen Folge der ersten Staffel, die ab dem 13. März auf HBO Max verfügbar ist, werden auch deutsche Fans wissen, was es damit auf sich hat. Doch für Shane Hollander (Hudson Williams, 25) und Ilya Rozanov (Connor Storrie, 26) gibt es ein Leben nach dem Cottage. So könnte es mit der Liebe der beiden Eishockeyspieler weiter gehen.