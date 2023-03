1 Regisseur Andreas Kleinert (rechts) bei den Dreharbeiten zum „Tatort – Lass sie gehen“ auf der Schwäbischen Alb mit Kameramann Michael Merkel und den Darstellern Richy Müller, Felix Klare und Sebastian Fritz (von links). Foto: SWR/Benoît Linder

Eine junge Frau von der Schwäbischen Alb will in Stuttgart ein neues Leben beginnen. In ihrem Heimatdorf auf den Höhen des Mittelgebirges lässt sie alles zurück – ihre Eltern, den Familienbetrieb, die jüngere Schwester, sogar ihren Verlobten im gerade erst eingerichteten Neubau. Doch in der Großstadt währt ihr Glück nicht lange. Sie wird tot aufgefunden. Ihr 33. Fall führt die Stuttgarter „Tatort“-Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz alias Richy Müller und Felix Klare nun in eine Region, die Menschen aus der Großstadt von Sonntagsausflügen gut kennen und die mit schroffer Bergkulisse, tiefgrünen Tälern, Wacholderheiden und idyllischen Wäldern bei Urlauberinnen und Urlauber immer beliebter wird.

Filmkulisse auf der Alb ist Bichishausen, das zu Münsingen gehört

Im Film heißt das Dorf, aus dem die ermordeten Frau kommt, Waldingen. Als Filmkulisse dient dafür Bichishausen, das zu Münsingen im Biosphärengebiet (Landkreis Reutlingen) gehört. In Waldingen hören sich die beiden Ermittler um, weil rasch klar wird, dass dort nicht nur Idylle herrscht. Während die Mutter der jungen Toten damit fertig werden muss, dass sie die Tochter nach einem Streit nicht mehr sehen wollte, und der Vater darum kämpft, den Rest der Familie zusammenzuhalten, finden Lannert und Bootz mehr als einen Bewohner aus dem Ort, der versucht hat, die junge Frau aus Stuttgart zurückzuholen.

Wo in Stuttgart gedreht wird

Auf der Schwäbischen Alb ist die Produktion abgeschlossen. Das Filmteam kommt nun nach Stuttgart, um unter anderem im Europaviertel bei der Stadtbücherei, am Neckarufer sowie auf der Kulturinsel zu drehen. Die Innenaufnahmen entstanden danach in den Studios in Baden-Baden. Das Drehbuch zu dem Fall schrieb Norbert Baumgarten, Regie führt Andreas Kleinert. In den Episodenhauptrollen spielen Moritz Führmann, Julia Jenkins, Irene Böhm, Timocin Ziegler und Sebastian Fritz.