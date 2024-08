Dreharbeiten abgeschlossen: Bridget Jones 4 ist im Kasten

1 Renée Zellweger bei einem Event zu "Bridget Jones' Baby". Foto: imago images/Starface/Arnal-Bar

Die Produktion des vierten "Bridget Jones"-Films schien zuletzt vom Pech verfolgt, wie verschiedene Berichte der britischen "The Sun" offenbarten. So soll sich etwa im Juni einer der Hauptdarsteller einen Knochenbruch zugezogen haben. Dann wieder verärgerte der Filmdreh angeblich prominente Anwohner wie Musiker Harry Styles (30) oder Oscarpreisträger Rami Malek (43) im Norden Londons. Zuletzt berichtete "The Sun" sogar von Fledermäusen, derentwegen der Dreh unterbrochen werden musste. Doch jetzt gibt es zur Abwechslung auch einmal positive Nachrichten: "Bridget Jones: Mad About the Boy", wie der Titel des Films lautet, ist abgedreht und im Kasten.