In der dritten Staffel von "Euphoria" ist Eric Dane in seiner letzten Rolle vor seinem Tod zu sehen. Ein neuer Trailer erlaubt jetzt einen Blick auf seine finale Performance.
Vor seinem Tod am 19. Februar 2026 an den Folgen der Nervenkrankheit ALS drehte Eric Dane (1972-2026) die dritte Staffel von "Euphoria" (seit 2019). Nachdem der erste Teaser ihn noch ausgespart hatte, ist im neuen Trailer die letzte Performance des verstorbenen US-Schauspielers zu sehen. Wenn auch nur kurz. "Erinnerst du dich an mich", fragt Jules (Hunter Schafer, 27) den von Eric Dane gespielten Cal. "Wie könnte ich vergessen", erwidert der.