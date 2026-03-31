In der dritten Staffel von "Euphoria" ist Eric Dane in seiner letzten Rolle vor seinem Tod zu sehen. Ein neuer Trailer erlaubt jetzt einen Blick auf seine finale Performance.

Vor seinem Tod am 19. Februar 2026 an den Folgen der Nervenkrankheit ALS drehte Eric Dane (1972-2026) die dritte Staffel von "Euphoria" (seit 2019). Nachdem der erste Teaser ihn noch ausgespart hatte, ist im neuen Trailer die letzte Performance des verstorbenen US-Schauspielers zu sehen. Wenn auch nur kurz. "Erinnerst du dich an mich", fragt Jules (Hunter Schafer, 27) den von Eric Dane gespielten Cal. "Wie könnte ich vergessen", erwidert der.

In der ersten Folge von "Euphoria" hatte der heimlich bisexuelle Cal in einem Motel Sex mit dem damals minderjährigen Trans-Mädchen Jules. Cal Jacobs ist ein komplexer, innerlich zerrissener Mann mit einer geheimen, unterdrückten Sexualität, dessen Vergangenheit und Verhalten einen großen Teil von Nates Familienkonflikt und der düsteren Tonalität der Serie prägen.

Eric Dane gab im April vergangenen Jahres seine ALS-Diagnose über das Magazin "People" bekannt. Im selben Atemzug verriet er, dass er dennoch für "Euphoria" vor der Kamera stehen würde. Als Eric Dane im Frühjahr 2025 Staffel drei von "Euphoria" drehte, spürte er schon die Folgen seiner ALS-Erkrankung. Er konnte seinen rechten Arm nicht mehr bewegen. Von seiner Krankheit wollte er sich aber nicht stoppen lassen. "Ich werde das so lange durchziehen, bis die Räder abfallen", sagte er im Sommer 2025 gegenüber "E!News".

Bis zu seinem Tod schrieb Eric Dane an Memoiren

Dane war am 19. Februar im Alter von nur 53 Jahren gestorben. Wie aus der Sterbeurkunde hervorgeht, die dem Magazin "People" vorliegt, war die Todesursache Atemversagen. Eric Dane hinterließ die beiden Töchter Billie (15) und Georgie (13), die er mit Rebecca Gayheart (54) hat.

Bis zu seinem Tod hatte der Schauspieler, der mit "Grey's Anatomy" zum Star wurde, an seinen Memoiren gearbeitet. Sie sollen im November 2026 erscheinen. Die dritte Staffel von "Euphoria" feiert in Deutschland ihre Premiere am 13. April bei Sky, WOW und HBO Max.