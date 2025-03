Dreh läuft schon: Premiere: Amira Aly ergattert Rolle in einem Kinofilm

Moderatorin Amira Aly (32) startet offenbar eine weitere Karriere vor der Kamera und geht unter die Schauspielerinnen. Die 32-Jährige hat laut "Bild"-Zeitung erstmals eine Rolle in einem Kinofilm ergattert. "Ich freue mich unglaublich, meinen ersten Kinofilm spielen zu dürfen und diese Chance zu erhalten", sagte sie dem Blatt. "Es ist ein tolles Drehbuch mit einem wunderbaren Cast und einem talentierten jungen Regisseur."

Diese Rolle verkörpert Amira Aly in ihrem ersten Kinofilm

Laut dem Bericht handelt es sich dabei um den Film "Im Zeichen des Drachen" von Regisseur und Drehbuchautor Enrico Saller (29). Die Dreharbeiten sollen bereits begonnen haben. In die Hauptrolle schlüpft demnach Erol Sander (56). Amira Aly verkörpert "eine Archäologin, die sich mit Mythen und anderen Legenden auseinandersetzt", wie sie ebenfalls verriet.

Lesen Sie auch

Neben zahlreichen Auftritten in TV-Shows wie "Let's Dance", "Da kommst Du nie drauf!", "Schlag den Star" oder "Das große Promibacken" hat Amira Aly auch zuvor schon Erfahrung im Schauspielfach gesammelt. Nach ihrem Auftritt in "Das Traumschiff" im vergangenen Jahr war sie am 13. März im ZDF in der Auftaktfolge der neuen Staffel "Marie fängt Feuer" zu sehen. In der Episode "Verschüttet" schlüpfte die Moderatorin und Podcasterin in die Rolle einer Reporterin.

Schauspielerei macht ihr "sehr großen Spaß"

Amira Aly sagte der Nachrichtenagentur spot on news über ihren TV-Auftritt: "Die Schauspielluft zu schnuppern hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich habe es richtig genossen und es war für mich eine absolute Ehre, neben so tollen Schauspielern und Bühnenmenschen auch mal am Set arbeiten zu dürfen." Die Ex-Ehefrau von Oliver Pocher (47) fügte hinzu: "Ich hoffe, dass das nicht mein letztes Mal als Schauspielerin war." Weitere Ausflüge in das Schauspielfach dürften also folgen.