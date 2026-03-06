Dreh in Los Angeles: Netflix plant vierte The Night Agent-Staffel

Zwei Wochen nach dem Start der dritten Staffel hat Netflix "The Night Agent" um eine vierte Saison verlängert. Die Produktion zieht nach Los Angeles um - und die Zuschauerzahlen geben dem Sender Grund zur Vorsicht.

Peter Sutherland kommt zurück. Netflix hat die politische Actionserie "The Night Agent" um eine vierte Staffel verlängert - ein Schritt, der diesmal ungewöhnlich lange auf sich warten ließ. Denn während die Zusage für Staffel drei bereits dreieinhalb Monate vor der Premiere von Season zwei kam, wartete Netflix beim jüngsten Renewal zunächst ab, wie der Serienstart bei den Zuschauern ankommt. Die Entscheidung fiel schließlich aber doch nur zwei Wochen nach dem Debüt der dritten Staffel am 19. Februar.

Showrunner Shawn Ryan zeigte sich begeistert: "Es war eine wilde Fahrt, 'The Night Agent' bisher in fünf Ländern auf drei Kontinenten zu drehen, und wir sind überglücklich, dass die Abenteuer von Peter Sutherland in Staffel vier weitergehen", erklärte der Serienschöpfer und ausführende Produzent laut einem Bericht von "Deadline".

Von New York nach Los Angeles

Staffel vier bringt einen geografischen Wechsel mit sich: Nach zwei Staffeln, die in New York produziert wurden, verlegt die Serie ihren Drehort nach Los Angeles. Hauptdarsteller Gabriel Basso (31), der den geradlinigen FBI-Agenten Peter Sutherland verkörpert, ist weiterhin dabei. Ob das gesamte Ensemble der dritten Staffel zurückkehrt, ist noch offen.

Schwächerer Start, aber immer noch stark

Die Zahlen der Startwoche ließen demnach aufhorchen: Staffel drei landete in der Woche des 16. Februar mit 8,4 Millionen Views auf Platz zwei der englischsprachigen Netflix-Charts. Solide Zahlen, aber ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den 13,9 Millionen Views, die Staffel zwei in ihrer Premierenwoche holte und damit Platz eins belegte.

Showrunner Ryan hatte die Verlängerung von "The Night Agent" übrigens bereits Ende Januar angedeutet: In einem Interview am 26. Januar sagte er, er rechne mit einer Entscheidung "in den nächsten ein bis eineinhalb Monaten". Er behielt Recht.