Dreh-Abbruch in Österreich: Carmen Geiss meldet sich aus Wiener Klinik

08.08.2024 - 17:26 Uhr

Dreh-Abbruch in Österreich

1 Sorge um ihre Gesundheit: Carmen Geiss. Foto: imago/Eventpress

Es ging ihr immer schlechter: Carmen Geiss musste einen geplanten Dreh in Österreich abbrechen. Sorgenvoll meldete sich die Reality-Ikone aus einer Klinik in Wien.











Wie schlecht geht es Carmen Geiss (59) wirklich? Ihrem eigenen Instagram-Post nach zu urteilen, hat es den rheinischen Reality-Star hart erwischt. Einen geplanten Dreh in Österreich musste sie kurzfristig abbrechen. Jetzt liegt sie in einer Klinik in Wien und meldet sich erstmals seit Tagen wieder bei ihren Fans - einsichtig und dankbar.