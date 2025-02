Draven Bennington: Kind von Chester Bennington outet sich als Transgender

Was geschah am . . . 19. Februar 1945 US-Marines landen auf der japanisch besetzten Vulkaninsel Iwo Jima

Mit einer riesigen Armada greift die US-Navy im Februar 1945 die japanische Insel Iwo Jima an. Deren japanische Garnison folgt einer selbstmörderischen Taktik. Ein Foto des blutigen Ringens wird zu einer amerikanischen Ikone: „Raising the Flag on Iwo Jima“ – „Hissen der Flagge auf Iwo Jima“ .