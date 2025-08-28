Drastische Veränderung: Meghan Trainor strahlt in selbstbewusstem Look

Bei einer Filmpremiere in Los Angeles zeigte sich Meghan Trainor in ihrer neuen Erscheinung. Zuvor hatte die Sängerin offen über eine Brustvergrößerung und die Gewichtsabnahme mit Medikamenten gesprochen.
Der Wandel ist nicht zu übersehen. Als US-Popsängerin Meghan Trainor (31) am Mittwochabend über den roten Teppich der "The Paper"-Premiere in Los Angeles schritt, präsentierte sie eine völlig neue Silhouette. Die "All About That Bass"-Interpretin zeigte sich in einem schwarz-weißen Outfit, das ihre schlanke Taille in Szene setzte.