Drastische Veränderung: Meghan Trainor strahlt in selbstbewusstem Look

Bei einer Filmpremiere in Los Angeles zeigte sich Meghan Trainor in ihrer neuen Erscheinung. Zuvor hatte die Sängerin offen über eine Brustvergrößerung und die Gewichtsabnahme mit Medikamenten gesprochen.

Der Wandel ist nicht zu übersehen. Als US-Popsängerin Meghan Trainor (31) am Mittwochabend über den roten Teppich der "The Paper"-Premiere in Los Angeles schritt, präsentierte sie eine völlig neue Silhouette. Die "All About That Bass"-Interpretin zeigte sich in einem schwarz-weißen Outfit, das ihre schlanke Taille in Szene setzte.

Das schwarze Top mit tiefem Ausschnitt kombinierte die Sängerin mit kurzen weißen Shorts. Ein eleganter Gürtel mit funkelnder Schnalle betonte ihre schmale Körpermitte zusätzlich. Schwarze Pumps und eine lässig gestylte Hochsteckfrisur komplettierten den Look. An ihrer Seite: Ehemann Daryl Sabara (33), der sich mit seinem komplett schwarzen Outfit dem eleganten Look seiner Frau anpasste.

"Gesündeste und stärkste Version"

Im April wurde Trainor bei den Billboard Women in Music Awards geehrt und ging anschließend in einem Instagram-Post auf ihre optische Veränderung ein, die bereits zu diesem Zeitpunkt zu sehen war. "Nein, ich sehe nicht mehr so aus wie vor zehn Jahren. Ich habe mich auf eine Reise begeben, um für meine Kinder und für mich selbst die gesündeste und stärkste Version meiner selbst zu werden."

Weiter ging sie auf ihren Weg dorthin ein: "Ich habe mit einem Ernährungsberater zusammengearbeitet, meinen Lebensstil grundlegend geändert, angefangen, mit einem Trainer zu trainieren, und ja, ich habe mich nach meiner zweiten Schwangerschaft mithilfe von Wissenschaft und Unterstützung (ein großes Dankeschön an Mounjaro! [Typ-2-Diabetes-Medikament, das auch bei Menschen mit Übergewicht eingesetzt wird, Anm. d. Red.]) wieder in Form gebracht." Trainor schwärmte: "Und ich bin so froh, dass ich das getan habe, denn ich fühle mich großartig."

Dass sich vieles nun um ihre Verwandlung dreht, ärgert die Musikerin. Es sei "etwas entmutigend, dass sich so viele Fragen (und Kommentare) auf meinen Körper konzentrierten, anstatt auf meine Musik, meine Leidenschaft oder die zehn Jahre harter Arbeit, die mich hierher gebracht haben. So ist es, wenn man als Frau in der Musikbranche tätig ist. Lasst uns Talent, Wachstum und die Kraft, sich selbst an die erste Stelle zu setzen, feiern. Lasst uns das Gespräch weiterhin auf das lenken, was wirklich wichtig ist."

Im März dieses Jahres sprach sie zudem offen über ihre Brustvergrößerung. "Nach zwei Kindern, einem gesünderen Lebensstil und der Gewichtsabnahme habe ich mich für Implantate und eine Straffung entschieden", erklärte sie damals via Instagram. "Ich bin absolut begeistert von meinen Ergebnissen! Ich bin selbstbewusster denn je und so froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe."