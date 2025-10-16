1 Netflix hat den Starttermin für die dritte Staffel von "Weihnachten zu Hause" bekannt gegeben. Foto: Stefan Borup / Netflix

Netflix hat das Startdatum für die dritte Staffel von "Weihnachten zu Hause" veröffentlicht. Die Dramedy-Serie aus Norwegen kehrt am 12. Dezember zurück. Die zweite Staffel wurde 2020 veröffentlicht.











Netflix hat den Starttermin für die norwegische Erfolgsserie "Weihnachten zu Hause" bekannt gegeben. Demnach kehrt die Show am 12. Dezember zurück auf die Bildschirme. Damit feiert die Serie nach fünfjähriger Pause ihr langersehntes Comeback. In der dritten Staffel wird Ida Elise Broch (38) wieder in ihre Rolle der mittlerweile 35-jährigen Johanne schlüpfen. Neben ihr kehren einige vertraute Gesichter zurück. Dennis Storhøi (65), Anette Hoff (64), Helga Guren (39), Hege Schøyen (68), Christian Ruud Kallum (36), Audun Sandem, Iselin Shumba (40) und Felix Sandman (26) sind wieder mit an Bord.