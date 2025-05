Dramatischer Unfall: Carey Hart entschuldigt sich bei Pink nach OP

Der Motocross-Profi Carey Hart (49) hat seine Fans mit erschreckenden Bildern aus dem Krankenhaus überrascht. Bei einem Training am vergangenen Donnerstag hatte sich der Ehemann von Popstar Pink (45) schwer verletzt. Wie er am Wochenende in einem Instagram-Post mitteilte, erlitt er einen äußerst schweren Darmdurchbruch, der eine sofortige Operation notwendig machte.

"Tja, ich bin über mein Talent hinausgewachsen", scherzte Hart in seinem Post trotz der schweren Verletzung. "Ich hatte einen ziemlich üblen Abgang beim Training am Donnerstagmorgen. Bin bei einer Landung nach einem Sprung abgerutscht, der Lenker hat sich verdreht und ich bekam ihn in den Bauch, während ich über dem Lenker ging."

Dramatische Verletzung erforderte Notoperation

Die Diagnose der Ärzte war alarmierend. "Wie ich es verstanden habe, wurde mein Dünndarm vom Dickdarm abgetrennt", erklärte Hart. Auf den Fotos, die er veröffentlichte, sind mehr als 20 Stiche zu sehen, die einen großen Schnitt in der Mitte seines Bauches zusammenhalten.

In seinem Post bedankte sich der 49-Jährige besonders bei seiner Frau Pink, mit der er seit fast zwei Jahrzehnten verheiratet ist. "Ein großes Dankeschön an Big B [Musikerkollege, Red.], der mich überredet hat, in die Notaufnahme zu gehen, und ein riesiges Dankeschön an Pink", schrieb er. "Wie immer in solchen Situationen mit mir übernimmt sie die Kontrolle im Krankenhaus." Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Sorry, dass ich dir das schon wieder antue" - ein Hinweis darauf, dass dies nicht der erste Unfall war, bei dem Pink ihren Ehemann unterstützen musste.

Die Kinder besuchten Papa im Krankenhaus

Hart verriet auch, dass die gemeinsamen Kinder des Paares - Tochter Willow (13) und Sohn Jameson (8) - ihn am Samstag im Krankenhaus besucht hatten. Er teilte ein Foto der beiden, wie sie nebeneinander auf einem Sofa sitzen, mit Besucherausweisen an ihren T-Shirts.

"Danke Willz und Jamo, dass ihr mich heute besucht habt", schrieb der Motocross-Fahrer. "Werde mich diese Woche ausruhen und mit dem Heilungsprozess beginnen."

Comeback im Motocross-Sport geplant

Erst vor kurzem hatte Hart in sozialen Medien angedeutet, dass er wieder in den professionellen Motocross-Sport einsteigen könnte. Am 7. Mai hatte er Fotos von sich in voller Ausrüstung auf einem Motorrad geteilt und geschrieben: "Der Bizeps ist endlich gut genug, um ein paar Runden zu drehen!!!! Zeit, wieder ins Moto-Training einzusteigen und vielleicht ein oder zwei Rennen in diesem Jahr zu fahren."

Trotz des schweren Unfalls scheint Hart optimistisch zu sein, was seine Genesung angeht. Er versicherte seinen 1,3 Millionen Followerinnen und Followern, dass er "in Ordnung" sei und "sich davon erholen" werde.

Fast 20 Jahre Ehe voller Höhen und Tiefen

Pink und Carey Hart feierten Anfang des Jahres ihren 19. Hochzeitstag. Das Paar hatte im Januar 2006 in Costa Rica geheiratet. In ihrem Jubiläums-Post schrieb Pink: "Vor 19 Jahren haben wir am Strand in Costa Rica beide eine Chance ergriffen, an die wir selbst nicht sicher geglaubt haben. Ich bin so froh, dass wir es getan haben."

"Ich bin länger mit dir zusammen als ohne dich", fuhr die Sängerin fort. "Du warst meine einzige Konstante. Du hast mich geliebt, gehasst und wieder geliebt. Ich liebe unsere Geschichte, egal, was geschrieben wird. Sie ist rau und süß."

Hart würdigte laut dem "People"-Magazin, dass das Paar "seit über 20 Jahren" die Welt bereist, eine Familie gegründet und "erstaunliche Erinnerungen und ein Leben zusammen geschaffen" habe. "Nicht schlecht für ein paar Kids, von denen nicht erwartet wurde, dass sie es zu etwas bringen. Du bist wie ein guter Wein, und ich liebe dich."