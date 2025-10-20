Dramatischer Instagram-Post: Britney Spears spricht von erlittenen Hirnschäden

Britney Spears meldet sich mit drastischen Worten auf Instagram zu Wort. Die Sängerin behauptet, vor langer Zeit "Hirnschäden" erlitten zu haben. Der beunruhigende Post kommt inmitten schwerer Anschuldigungen ihres Ex-Mannes Kevin Federline, der am Dienstag seine Memoiren veröffentlicht.

Britney Spears (43) veröffentlichte einen Instagram-Beitrag, der ihre Fans einmal mehr aufhorchen lässt. In dem langen Text behauptet die Sängerin, sie habe "vor langer Zeit Hirnschäden erlitten". Dazu postete sie ein Foto, das sie von hinten beim Reiten zeigt - ihr Rücken ist zu sehen, sie trägt einen schwarzen Cowboyhut und weiße Shorts.

Der Post kommt zu einem heiklen Zeitpunkt: Am Dienstag erscheinen die Memoiren ihres Ex-Mannes Kevin Federline (47) mit dem Titel "You Thought You Knew". Aus dem Buch wurden bereits vorab brisante Passagen bekannt, in denen der Federline seiner Ex-Frau schwere Vorwürfe macht. Er behauptet unter anderem, Spears habe während der Stillzeit Kokain konsumiert und ihre gemeinsamen Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) im Schlaf mit einem Messer in der Hand beobachtet.

Erinnerungen an traumatische Zeit

In ihrem Instagram-Post bezieht sich Spears auf ein "traumatisches Erlebnis" aus ihren 2023 erschienenen Memoiren "The Woman in Me". Vier Monate lang habe ein Leibwächter Tag und Nacht vor ihrer Tür gestanden. Sie habe sich nicht frei bewegen dürfen - offenbar während eines Aufenthalts in einer Einrichtung. "Es hat mehr getan, als nur meinem Körper zu schaden", schreibt die Grammy-Gewinnerin.

Die Sängerin deutet an, dass sie vieles verschwiegen hat. "Glaubt mir, es gibt eine Menge, was ich in meinem Buch nicht geteilt habe, weil es unglaublich schmerzhaft und traurig ist." Fünf Monate lang habe sie nicht tanzen oder sich bewegen können. "Die Logik und Achtsamkeit in meinem Körper wurde zu 100 Prozent ermordet und zerstört."

Vergleich mit "Maleficent"

Immer wieder kommt Spears in ihrem Post auf den Disney-Film "Maleficent - Die dunkle Fee" zu sprechen. In dem Fantasy-Streifen wird der Fee Maleficent die Flügel gestohlen. "Ich habe das Gefühl, dass mir meine Flügel genommen wurden und ich vor langer Zeit Hirnschäden erlitten habe, zu 100 Prozent", schreibt die Sängerin. Sie sei jedoch von dieser "beunruhigenden Zeit" weitergezogen und gesegnet, am Leben zu sein.

Was genau sie mit den "Hirnschäden" meint, bleibt unklar. Möglicherweise bezieht sie sich auf ihre psychische Krise 2019, die zu einem Klinikaufenthalt führte. Bereits 2022 hatte Spears über Nervenschäden auf der rechten Seite ihres Körpers gesprochen. Bereits vergangene Woche hatte sich Spears gegen die Anschuldigungen gewehrt. "Wenn man jemanden wirklich liebt, dann hilft man ihm nicht, indem man ihn demütigt", schrieb sie in einem Statement. Sie warf Federline vor, mit ihrem Schmerz Profit zu machen. Der Vater ihrer Söhne "hasse" sie und müsse "eine tiefe Wut" haben.