Dramatischer Instagram-Post: Britney Spears spricht von erlittenen Hirnschäden

Britney Spears meldet sich mit drastischen Worten auf Instagram zu Wort. Die Sängerin behauptet, vor langer Zeit "Hirnschäden" erlitten zu haben. Der beunruhigende Post kommt inmitten schwerer Anschuldigungen ihres Ex-Mannes Kevin Federline, der am Dienstag seine Memoiren veröffentlicht.
Britney Spears (43) veröffentlichte einen Instagram-Beitrag, der ihre Fans einmal mehr aufhorchen lässt. In dem langen Text behauptet die Sängerin, sie habe "vor langer Zeit Hirnschäden erlitten". Dazu postete sie ein Foto, das sie von hinten beim Reiten zeigt - ihr Rücken ist zu sehen, sie trägt einen schwarzen Cowboyhut und weiße Shorts.