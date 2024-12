Nach Streit in Disco: Mann in London überfährt vier Menschen

Dramatische Szenen in England

1 Absperrband der Polizei in der Nähe eines Tatorts. Nach einem Streit in London hat ein Mann vier Menschen überfahren (Symbolfoto). Foto: dpa/Peter Byrne

Nach einem Streit in einer Disco im Zentrum von London hat ein Mann mit seinem Auto mehrere Menschen überfahren. „Vier Fußgänger wurden ins Krankenhaus gebracht, eine Person schwebt noch immer in Lebensgefahr“, teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt mit. Sie nahm den 31 Jahre alten Fahrer wegen versuchten Mordes fest.