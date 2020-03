Peter Maffay Schleyerhallenkonzert wegen Krankheit abgesagt

Am 10. März sollte Peter Maffay in der Stuttgarter Schleyerhalle auftreten. Da zwei Mitglieder seiner Band erkrankt sind, muss die komplette Tournee jetzt jedoch verschoben werden. Ein Nachholtermin soll in Kürze bekannt gegeben werden.