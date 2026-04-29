Dramatische Rettung in Lauffen: Mutter will Kind aus Neckar retten – 23-Jährige schwebt in Lebensgefahr

1 Mutter und Kind wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa/Boris Roessler

In der Nähe eines Spielplatzes fällt ein zweijähriges Kind in den Neckar. Die Mutter springt hinterher - beide kommen ins Krankenhaus. Was die Polizei zu ihrem Zustand sagt.











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Nach dem Sturz eines zweijährigen Kindes in den Neckar schwebt dessen Mutter in Lebensgefahr. Die 23-Jährige war ihrem Kind hinterher gesprungen. Der Gesundheitszustand des Kindes sei stabil, es befinde sich auf der Normalstation im Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher. Die Mutter hingegen liege weiter auf der Intensivstation.