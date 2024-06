14 Tosende Wassermassen an der Staustufe in Esslingen. Direkt daneben führt ein Seitenarm des Neckars in die Innenstadt. Der wurde mit einem Damm geschlossen. Foto: Roberto Bulgrin

Das Jahrhunderthochwasser im Süden Deutschlands ging auch am Kreis Esslingen nicht vorbei. Auch wenn die Auswirkungen in vielen anderen Landkreises Baden-Württembergs und Bayerns noch gravierender waren, so ist der Schaden an den betroffenen Städten und Gemeinden im Landkreis dennoch hoch. Die Stadt Esslingen konnte eine Überschwemmung in der Innenstadt durch den Bau eines Damms verhindern.