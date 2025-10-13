Profitänzerin Renata Lusin ist wieder schwanger. Nach drei Fehlgeburten vertraut sie auch diesmal auf die Behandlung in einer Klinik. Schon Tochter Stella kam dank einer speziellen Spritzen-Therapie zur Welt.
Profitänzerin Renata Lusin (38) hat auf Instagram einen sehr persönlichen Einblick in ihre aktuelle Schwangerschaft gegeben. In einem emotionalen Post, den auch ihr Mann Valentin Lusin (38) teilte, erklärt sie, dass sie erst über das Thema sprechen wollte, wenn sie selbst positive Erfahrungen gemacht habe - und "jetzt scheint es zum zweiten Mal positiv zu sein".