Drama vor ESC-Finale: Schwedin Felicia kollabiert nach Probe

Schockmoment kurz vor dem ESC-Finale in Wien: Die schwedische Teilnehmerin Felicia ist nach der Generalprobe am Freitagabend ohnmächtig geworden. Ein Arzt musste gerufen werden - doch ihr Team gibt Entwarnung.

Die Generalprobe vor dem großen ESC-Finale lief am Freitagabend in Wien nicht nach Plan. Schwedens Teilnehmerin Felicia brach in ihrer Garderobe zusammen. Wie die schwedische Zeitung "Aftonbladet" berichtet, warteten die Journalisten vergeblich auf die 24-Jährige. Interviews waren geplant, doch Felicia erschien nicht. Stattdessen trat ihr Team vor die Presse - mit einer Botschaft, die für Bestürzung sorgte. Die Sängerin sei nach ihrem Auftritt ohnmächtig geworden und werde gerade medizinisch versorgt.

Was laut Delegation hinter dem Kollaps steckt Schwedens Delegationsleiterin Lotta Furebäck bestätigte den Vorfall anschließend gegenüber mehreren Medien. Demnach hatte sich Felicia bereits im Greenroom unwohl gefühlt und über Schwindel geklagt Den eigentlichen Kollaps erlitt sie aber erst in der Garderobe. "Als wir in die Garderobe kamen, ist sie ohnmächtig geworden", erklärte Furebäck. Sofort wurde ein Arzt hinzugerufen, danach brachte man Felicia zurück ins Hotel.

Als Ursachen nennt die Delegation eine Kombination aus Flüssigkeitsmangel, übermäßiger Hitze im Greenroom und der körperlichen Belastung durch das eng anliegende Bühnenoutfit. Furebäck gab aber rasch Entwarnung: "Jetzt ist alles in Ordnung. Es war einfach ein Blutdruckabfall. Sie erholt sich gut." Der Delegationsleiterin zufolge habe der Vorfall auch nichts mit den Stimmproblemen zu tun, die in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt hatten.

Maske als möglicher Faktor - Spekulationen ohne Beleg

Neben der offiziellen Erklärung kursieren allerdings weitere Vermutungen. Die "Bild"-Zeitung spekuliert, ob auch Felicias markante Gesichtsmaske - die sie als bewusstes Symbol für Kontrolle und Selbstschutz trägt - möglicherweise zu dem Kreislaufproblem beigetragen haben könnte. Belastbare Hinweise darauf gibt es bislang nicht, die schwedische Delegation äußerte sich dazu nicht.

Felicia hat zuletzt in Interviews offen über schwere psychische Belastungen gesprochen - über Depressionen und über Hasskommentare, die sich gegen ihren Körper richteten. Die Maske ist für sie mehr als ein Bühnenelement; sie ist ein persönliches Statement.

Auftritt beim Finale ist nicht gefährdet

Felicias Start beim ESC-Finale am Samstagabend soll nicht gefährdet sein. "Wenn sie jetzt genug Flüssigkeit, etwas zu essen und etwas Ruhe bekommt, denke ich, dass sie wieder auf der Rennstrecke sein wird", so Furebäck. Auch die behandelnden Ärzte gingen demnach davon aus, dass sie ihren Auftritt absolvieren kann.

Schweden gehört traditionell zu den Schwergewichten beim Eurovision Song Contest und hat den Wettbewerb bereits sieben Mal gewonnen - zuletzt 2023 mit Loreen. Ob Felicia daran anknüpfen kann, entscheidet sich in wenigen Stunden.