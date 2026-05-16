Drama vor ESC-Finale: Schwedin Felicia kollabiert nach Probe

Schockmoment kurz vor dem ESC-Finale in Wien: Die schwedische Teilnehmerin Felicia ist nach der Generalprobe am Freitagabend ohnmächtig geworden. Ein Arzt musste gerufen werden - doch ihr Team gibt Entwarnung.
Die Generalprobe vor dem großen ESC-Finale lief am Freitagabend in Wien nicht nach Plan. Schwedens Teilnehmerin Felicia brach in ihrer Garderobe zusammen. Wie die schwedische Zeitung "Aftonbladet" berichtet, warteten die Journalisten vergeblich auf die 24-Jährige. Interviews waren geplant, doch Felicia erschien nicht. Stattdessen trat ihr Team vor die Presse - mit einer Botschaft, die für Bestürzung sorgte. Die Sängerin sei nach ihrem Auftritt ohnmächtig geworden und werde gerade medizinisch versorgt.