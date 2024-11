Drama vor Comeback-Kampf: Mike Tyson bekam Bluttransfusion: Im Juni wäre ich beinahe gestorben

Die Box-Legende Mike Tyson (58) hat nur einen Tag nach seiner Comeback-Niederlage gegen Jake Paul (27) auf der Social-Media-Plattform X ein erschütterndes Statement veröffentlicht. "Im Juni wäre ich beinahe gestorben", gestand der ehemalige Schwergewichts-Champion. Er musste mit insgesamt acht Bluttransfusionen gerettet werden.

Der Anfang seiner gesundheitlichen Krise ereignete sich Ende Mai während eines Fluges von Miami nach Los Angeles. Etwa 30 Minuten vor der Landung wurde Tyson schwindlig und übel. Ein Magengeschwür zwang die Crew, für den Box-Champion noch an Bord medizinische Hilfe anzufordern, hieß es damals. Der ursprünglich für den 20. Juli 2024 geplante und in der Box-Szene höchst umstrittene Kampf gegen Paul musste daraufhin verschoben werden.

Doch die Dramatik hinter den Ereignissen war bis jetzt nicht bekannt: "Ich habe die Hälfte meines Blutes verloren und 25 Pfund Gewicht im Krankenhaus", beschreibt Tyson den Zwischenfall. Auch in der Netflix-Doku "Countdown: Paul vs. Tyson" erinnert sich der Ex-Champion an die bangen Momente: "Ich fragte die Ärztin, ob ich sterben würde. Und sie sagte nicht nein. Sie meinte nur, wir hätten Optionen. Da wurde mir erst richtig mulmig."

Damals wurde die Ernsthaftigkeit der Erkrankung jedoch für die Öffentlichkeit geheim gehalten. Auf der Netflix-Nachrichtenseite "Tudum" ließ Tyson lediglich ausrichten: "Mein Arzt hat mir geraten, mein Training für ein paar Wochen zu lockern, um mich auszuruhen und zu erholen."

Comeback trotz gesundheitlicher Probleme

Trotz der gesundheitlichen Rückschläge stieg Tyson am 15. November in Arlington, Texas, gegen den 30 Jahre jüngeren Jake Paul im Football-Stadion der Dallas Cowboys in den Ring. "Ich musste hart kämpfen, um wieder gesund zu werden", betont der Boxer. "Dass ich vor meinen Kindern acht Runden gegen einen talentierten Kämpfer, der halb so alt ist wie ich, im ausverkauften Cowboys-Stadion durchstehen konnte - das ist eine Erfahrung, die kein Mensch erwarten darf."

Auch sein Kontrahent Jake Paul zeigte nach dem Kampf Respekt. "Ich liebe dich, Mike", schrieb der 27-Jährige auf X. Der Kampf wurde live auf Netflix übertragen und lockte Tausende Zuschauer ins AT&T Stadium in Arlington. Tyson kündigte noch im Ring an, womöglich ein weiteres Mal in den Ring steigen zu wollen.