Drama um Meeressäuger: Ostsee-Buckelwal sitzt wieder fest

An der deutschen Ostseeküste hält sich seit Tagen ein Wal auf. Das Tier wurde erneut frei schwimmend gesichtet. Doch schon kurz darauf sitzt es wieder fest.
Der Buckelwal vor Wismars Ostseeküste sorgt weiter für Aufmerksamkeit. Das Tier tauchte zwischenzeitlich ab, wurde aber heute Vormittag erneut gesichtet. Dabei schwamm es zunächst frei, doch dann teilten Umweltminister Till Backhaus (SPD) und Greenpeace mit, dass der inzwischen „Timmy“ genannte Meeressäuger wieder festsitzt. Allerdings liege er so auf, dass er sich von selbst befreien können - wenn er denn wolle.