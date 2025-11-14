Das Jugendamt im Kreis Ludwigsburg nimmt ein Kleinkind aus einer Pflegefamilie. Die Pflegeeltern werfen der Behörde vor, auf Basis von Unwahrheiten entschieden zu haben.
Die Frage nach dem Warum zermürbt. Immer wieder ist da diese eine Frage: Warum wurde Linus aus der Familie genommen, warum wurde er Eltern und Schwester entrissen. Von jetzt auf gleich hatte das Jugendamt das Kleinkind aus der Familie genommen. Warum? Keine Antwort zu bekommen, diese Ungewissheit, „das ist schlimm“, sagt der Pflegevater Stefan Maier. Er und seine Frau sind verzweifelt. Zum Schutz der Kinder sind in diesem Text alle Namen geändert.