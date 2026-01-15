Patrizia Capreoli bekommt zum wiederholten Mal innerhalb kurzer Zeit Post vom Ordnungsamt. Jedes Mal geht es um ihren Kater. Jetzt hat die Esslinger Künstlerin genug.
„Ne, ich bleibe jetzt echt nicht ruhig ... Stadt Esslingen“, sagt Patrizia Capreoli auf ihrem Instagram-Profil in die Handykamera. Mehrere Minuten lang prangert sie das aus ihrer Sicht unangemessene Vorgehen der Stadt an. Warum? Die Esslinger Künstlerin hat bereits zum wiederholten Mal innerhalb kurzer Zeit Post von der Verwaltung bekommen. Zuerst soll ihr Kater Garfield nicht kastriert gewesen sein, jetzt miaut er den Vorwürfen nach zu laut. Was ist da los?