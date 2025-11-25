Nach Entzug des Pflegekindes: In einem Brief an den Innenminister des Landes fordert der betroffene Polizeibeamte seinen Dienstherrn auf, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu prüfen.
Im Drama um das der Pflegefamilie Maier entzogene Kleinkind (Namen geändert, Anm. d. Red.) hat sich der Vater in der Auseinandersetzung mit dem Ludwigsburger Kreisjugendamt an seinen obersten Chef, Innenminister Thomas Strobl (CDU), gewandt. Der Pflegevater, von Beruf Polizeibeamter, hofft auf diese Weise die im Raum stehenden Vorwürfe gegen ihn ausräumen zu können.