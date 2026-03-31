Drama um Buckelwal: Timmy, unser aller Buckelwal!

Der Wal in der Ostsee hat einen Wal-Hype ausgelöst. Jede Regung verursacht eine Schlagzeile. Das sagt auch etwas über die Zuschauer aus. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Timmy bewegt sich, Timmy bewegt sich nicht, Timmy bläst, Timmy atmet, Timmy wird schwächer. Endlich: Timmy schwimmt sich frei! Timmy, der Buckelwal, benannt nach Timmendorf, wo das Tier vor einer Woche auf einer Sandbank aufsaß, steht für ein mediales Whalewatching, das seinesgleichen sucht. Seit der biblischen Geschichte vom Walfisch, der den Propheten Jona verschluckt hat, und Herman Melvilles Moby Dick dürfte kein Wal mehr Aufmerksamkeit erregt haben.