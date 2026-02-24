Prime Video hat den offiziellen Trailer zur dritten Staffel von "The 50" veröffentlicht. Die ersten Szenen versprechen reichlich Zoff, Knutschereien - und auch eine Verletzung. Ab dem 9. März geht das Reality-Format mit 50 Stars in die nächste Runde.
Schon die ersten beiden Staffeln von "The 50" hatten es in sich - und genau daran knüpft Staffel drei offenbar an. Prime Video hat die Vorschau auf die dritte Staffel der Reality-Competition-Show veröffentlicht. Ab dem 9. März sind die ersten drei der insgesamt 15 Episoden bei dem Streamingdienst abrufbar. Weitere Folgen erscheinen am 16., 24. und 30. März sowie am 6. April.