Prime Video hat den offiziellen Trailer zur dritten Staffel von "The 50" veröffentlicht. Die ersten Szenen versprechen reichlich Zoff, Knutschereien - und auch eine Verletzung. Ab dem 9. März geht das Reality-Format mit 50 Stars in die nächste Runde.

Schon die ersten beiden Staffeln von "The 50" hatten es in sich - und genau daran knüpft Staffel drei offenbar an. Prime Video hat die Vorschau auf die dritte Staffel der Reality-Competition-Show veröffentlicht. Ab dem 9. März sind die ersten drei der insgesamt 15 Episoden bei dem Streamingdienst abrufbar. Weitere Folgen erscheinen am 16., 24. und 30. März sowie am 6. April.

Zoff und Beleidigungen im Schloss Schon die wenigen Trailer-Szenen machen deutlich: Die Spiele im Schloss des mysteriösen Spielleiters, dem Löwen, sind nicht ohne Risiko. Zu sehen ist unter anderem ein Bein mit einer Wunde. Auch abseits der Arena knallt es gewaltig zwischen den 50 Kandidatinnen und Kandidaten. Maurice Dziwak bezeichnet Umut Tekin im Trailer als "mein Sohn", woraufhin dieser ausrastet und ihn mehrfach beleidigt. Auch zwischen Marlisa Rudzio und Chris Töpperwien fliegen die Fetzen.

Für heiße Momente ist aber auch gesorgt. Fabio De Pasquale etwa küsst Sam Dylan - was dessen Freund Rafi Rachek überhaupt nicht gefallen dürfte. "Wir sind hier nicht im Puff", urteilt er. Generell zeigt der Trailer reichlich Knutschereien, Tränen und Drama.

Promi-Aufgebot von Semmelrogge bis Obert

Der Cast der dritten Staffel bringt alte Hasen und Neuzugänge mit. Neben den bereits Genannten wagt sich Schauspieler Martin Semmelrogge ebenso in die Arena wie Ex-Fußballprofi Mario Basler und Society-Ikone Claudia Obert. Auch Ex-"GNTM"-Kandidatin Sarah Knappik und "Bauer sucht Frau"-Kultstar Narumol David sind dabei. Dazu kommen erfahrene Reality-Veteranen wie Raúl Richter, Kate Merlan, Tessa Bergmeier oder Alessia Herren.

Das Grundkonzept basierend auf der französischen Hit-Show "Les Cinquante" bleibt: In täglichen Challenges und Arenaspielen kämpfen die 50 Stars um den Jackpot von 50.000 Euro, der sich im Verlauf der Show erhöhen oder verringern kann. Die Gewinner der Spiele bestimmen, wer das Schloss sofort verlassen muss. Taktische Allianzen und Intrigen sind dabei vorprogrammiert. Am Ende geht der Gewinn an eine Followerin oder einen Follower des Siegers. Die ersten beiden Staffeln gewannen Paco Herb und Raffa Plastic.