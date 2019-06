Mysteriöser Geruch im Flugzeug Lufthansa-Airbus muss unplanmäßig in Stuttgart landen

Der Kapitän der Maschine mit 197 Passagieren und fünf Crew-Mitgliedern ist am Donnerstag kurz vor 17.30 Uhr sicherheitshalber nicht nach Frankfurt weitergeflogen. Er setzte in Echterdingen zur sicheren Landung an. Niemand wurde verletzt.