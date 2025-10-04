Drama in Marbach: Erste Beigeordnete nach vier Spritzen am Stück monatelang außer Gefecht

Franziska Wunschik, Kämmerin in Marbach (Kreis Ludwigsburg), hatte nur leichte Rückenschmerzen. Nach einem Arztbesuch sei alles schlimmer, eine Körperhälfte wie lahmgelegt gewesen.

Die Stadt Marbach steckt in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Die Haushaltslöcher sind so riesig, dass sie sich kaum noch stopfen lassen. Mit einem rigorosen Sparkurs soll jetzt gegengesteuert werden. Ausgerechnet in dieser Notlage geht das zuständige Finanzressort personell auch noch auf dem Zahnfleisch. Vor allem fällt die dafür zuständige Erste Beigeordnete Franziska Wunschik seit Monaten aus – weil sie ihr ganz eigenes Drama durchlebt, und zwar auf gesundheitlicher Ebene.

Das Ganze fing vergleichsweise harmlos an. Es war Ende Mai. Zeit, den Balkon zuhause sommerlich zu gestalten. Wunschik verschob also einen schweren Terrakottakübel. Dabei rutschte dieser von seinem Rollbrett. „Ich versuchte, den Kübel wieder hinaufzuwuchten. Dabei ist es mir in den Rücken gefahren“, erzählt die 46-Jährige, die auf einen Hexenschuss oder Ähnliches tippt.

Trotz der heftigen Schmerzen habe sie erst rund eine Woche später, Anfang Juni, einen Termin in einer orthopädischen Praxis bekommen. Wunschik therapierte sich bis dahin unter anderem mit Heizkissen und Wärmepflastern selbst. Die Beschwerden seien dadurch fast komplett abgeklungen, erzählt sie. Dennoch nahm sie den Termin beim Facharzt wahr, habe dort eine Kombination aus vier Spritzen mit Schmerz- und Betäubungsmitteln sowie Kortison erhalten. „Beim Verlassen der Praxis habe ich plötzlich einen neurologischen Ausfall meiner rechten Körperhälfte registriert“, sagt die Erste Beigeordnete der Stadt Marbach. „Das rechte Bein hat sich wie Gummi angefühlt, die Gesichtshälfte war taub, an der Fußsohle habe ich nichts mehr gespürt und ich hatte Sehstörungen. Ich habe Angst bekommen“, sagt sie.

Ein Spritzen-Kombination scheint Franziska Wunschik nicht gut bekommen zu sein. Foto: Archiv (IMAGO/Zoonar II)

Doch damit nicht genug. Sie habe die „ganze Palette an Nebenwirkungen abbekommen“. Schwindel habe ihr arg zugesetzt. „Ich konnte mich weder nach links noch nach rechts drehen“, sagt sie. Dazu habe sie unter Herzrasen, Hautrötungen, heftigen Kopfschmerzen und Geschmacksverlust gelitten. Wunschik eilte in die Notaufnahme. Am nächsten Tag habe sie immerhin ihr Bein und ihren Fuß wieder kontrollieren können. Ein Kribbeln und ein Taubheitsgefühl im Gesicht seien indes geblieben. Außerdem habe sie mit dem rechten Bein schlechter zwischen warm und kalt unterscheiden können.

Bis heute Herzrasen und erhöhter Blutdruck

Erst nach vier bis fünf Wochen waren die Symptome im Gesicht verschwunden, der Schwindel zwei bis drei Wochen später. „Gerade als es mir wieder besser ging, muss aber ein weiteres Depot von den Spritzen in meinem Körper aufgegangen sein. Vier Tage lang hatte ich ein Taubheitsgefühl im rechten Bein und in der Fußsohle samt der anderen Nebenwirkungen“, berichtet Franziska Wunschik. Das Kortison habe einen Langzeiteffekt. Bis heute leide sie unter Herzrasen, erhöhtem Blutdruck und Puls sowie Hautrötungen im Gesicht. „Von einem Moment auf den anderen bekomme ich ein knallheißes Gesicht“, sagt die Erste Beigeordnete.

Besonders übel sei es, wenn sich körpereigenes Cortisol hinzugeselle. „Das ist dann wie eine Überdosis“, erklärt Wunschik. Das Stresshormon werde zum Beispiel ausgeschüttet, um die Tiefschlafphase zu verlassen. „Beim Aufwachen habe ich einen Ruhepuls von über 100“, sagt sie. Üblich ist beim Schlafen ein Wert zwischen 60 und 80. Logisch, dass Wunschik deshalb Aufregung vermeiden muss, auch beruflich. Seit Juli befinde sie sich in der Wiedereingliederung, arbeite drei Stunden pro Tag, mal im Büro, mal in Form von Mobilem Arbeiten. „Ich weiß nicht, wann ich wieder voll einsteigen kann. Das lässt sich überhaupt nicht abschätzen. Ich hoffe, dass sich das Kortison verstoffwechselt und verschwindet“, erklärt sie.

Wenn man Wunschik über das Thema reden hört, könnte man fast meinen, einen Mediziner am Telefon zu haben. „Ich habe mich da reingelesen. Als Akademikerin ist das für mich eine naheliegende Herangehensweise gewesen. Ich will wissen, was mit mir passiert“, sagt sie. Durch ihre Recherche habe sie auch erfahren, dass bestimmte Lebensmittel wie Lakritze oder Grapefruitsaft den Genesungsprozess behindern, andere wie dunkle Schokolade den Kortison-Abbau begünstigen. „Am Anfang war gar nicht daran zu denken, mich mit so etwas zu beschäftigen. Ich konnte mich kaum bewegen“, sagt Franziska Wunschik, die nach ihrer persönlichen Leidensgeschichte jedem rät, sich nicht „bedenkenlos eine Spritze verpassen zu lassen, ob bei Rücken- oder Knieschmerzen oder anderen Leiden“.

Ohne größere Bedenken ihr Einverständnis geben würde sie dagegen als Kämmerin von Marbach höchstwahrscheinlich, wenn jemand zusichern würde, mit einem Piks oder einem anderen schnell wirkenden Mittel den städtischen Haushalt kurieren zu können.