Drama in Marbach: Erste Beigeordnete nach vier Spritzen am Stück monatelang außer Gefecht

Franziska Wunschik, Kämmerin in Marbach (Kreis Ludwigsburg), hatte nur leichte Rückenschmerzen. Nach einem Arztbesuch sei alles schlimmer, eine Körperhälfte wie lahmgelegt gewesen.
Die Stadt Marbach steckt in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Die Haushaltslöcher sind so riesig, dass sie sich kaum noch stopfen lassen. Mit einem rigorosen Sparkurs soll jetzt gegengesteuert werden. Ausgerechnet in dieser Notlage geht das zuständige Finanzressort personell auch noch auf dem Zahnfleisch. Vor allem fällt die dafür zuständige Erste Beigeordnete Franziska Wunschik seit Monaten aus – weil sie ihr ganz eigenes Drama durchlebt, und zwar auf gesundheitlicher Ebene.