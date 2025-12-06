Drama in Krefeld: Besucher stirbt bei Konzert von Kathy Kelly

Ein Weihnachtskonzert von Kathy Kelly in Krefeld endete am Freitagabend in einer Tragödie: Noch vor dem Auftritt der Kelly-Family-Sängerin kollabierte ein Besucher und verstarb trotz Reanimationsversuchen. Das Konzert wurde abgesagt, ein Nachholtermin steht bereits fest.
Vorfreude auf Weihnachtslieder, gedämpftes Licht in einer festlich geschmückten Kirche, 400 Menschen, die auf ihre Lieblingssängerin warten - so hätte der Freitagabend (5. Dezember) in Krefeld verlaufen sollen. Stattdessen verwandelte sich die Friedenskirche in einen Ort der Trauer. Ein Besucher erlitt während des Einlasses einen medizinischen Notfall und verlor sein Leben.