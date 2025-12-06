Drama in Krefeld: Besucher stirbt bei Konzert von Kathy Kelly

Ein Weihnachtskonzert von Kathy Kelly in Krefeld endete am Freitagabend in einer Tragödie: Noch vor dem Auftritt der Kelly-Family-Sängerin kollabierte ein Besucher und verstarb trotz Reanimationsversuchen. Das Konzert wurde abgesagt, ein Nachholtermin steht bereits fest.

Vorfreude auf Weihnachtslieder, gedämpftes Licht in einer festlich geschmückten Kirche, 400 Menschen, die auf ihre Lieblingssängerin warten - so hätte der Freitagabend (5. Dezember) in Krefeld verlaufen sollen. Stattdessen verwandelte sich die Friedenskirche in einen Ort der Trauer. Ein Besucher erlitt während des Einlasses einen medizinischen Notfall und verlor sein Leben.

Kathy Kelly (62), das drittälteste Kind der legendären Kelly Family, hatte sich auf einen ihrer seltenen Solo-Auftritte vorbereitet. Gerade einmal sechs Konzerte gibt die Musikerin in diesem Jahr deutschlandweit. Krefeld sollte ein besonderer Abend werden - fernab vom Alltagsstress, mit vertrauten Melodien und weihnachtlicher Atmosphäre.

Helfer kämpften vergeblich

Wie die "Rheinische Post" berichtet, sackte ein Mann gegen 19:30 Uhr im Saal plötzlich in sich zusammen. Was folgte, waren bange Minuten. Mehrere Mediziner befanden sich zufällig unter den Gästen und eilten herbei. Parallel rückten Rettungswagen und Notarzt an. Die übrigen Besucher mussten das Gotteshaus verlassen und warteten draußen sowie im angrenzenden Gemeindesaal.

Fast eine Stunde lang versuchten die Helfer, den Zusammengebrochenen zurückzuholen. Vergeblich. Georg Knaupe, Sprecher der veranstaltenden Agentur Göttlich Entertainment, überbrachte schließlich die niederschmetternde Nachricht: Trotz aller Bemühungen kam jede Hilfe zu spät.

Kathy Kelly zeigt sich tief getroffen

Ob man den Abend nicht doch noch retten könne, mit Verspätung vielleicht - diese Überlegung stand laut Bericht kurz im Raum. Doch schnell war klar: Nach einem solchen Schicksalsschlag verbietet sich jede Festlichkeit. Die Absage war unausweichlich.

Am heutigen Samstag meldete sich Sängerin Kathy Kelly via Instagram-Storys zu Wort: "Ich bin zutiefst erschüttert über den tragischen Todesfall, der sich gestern während des Einlasses zu meinem Konzert in Krefeld ereignet hat", schrieb sie und fügte hinzu: "Meine Gedanken und mein tiefstes Mitgefühl sind bei den Angehörigen."

Ein fröhliches Weihnachtsprogramm zu präsentieren, während wenige Meter entfernt jemand sein Leben verloren hatte - das sei für sie schlicht undenkbar gewesen, erklärte sie Musikerin weiter.

Neuer Termin eine Woche später

Doch das Konzert wird nachgeholt: Am kommenden Samstag (13. Dezember) öffnet die Friedenskirche erneut ihre Türen für Kelly und ihre Fans. Sämtliche Tickets bleiben gültig. Alternativ können Karteninhaber auch am Sonntagabend (7. Dezember) nach Solingen ausweichen, wo die Sängerin in der Lutherkirche gastiert.