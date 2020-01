Drama in Iserlohn

1 Das Kind konnte nicht mehr gerettet werden. (Symbolbild) Foto: James Thew/Adobe Stock

Am Dienstagnachmittag spielt sich im nordrhein-westfälischen Iserlohn ein Drama ab. Ein dreijähriges Kind fällt aus einem Fenster im dritten Stock in die Tiefe. Das Kleinkind überlebt den Sturz nicht.

Iserlohn - Im nordrhein-westfälischen Iserlohn ist ein dreijähriger Junge nach einem Sturz aus einem Fenster aus dem dritten Stock gestorben. Das Kleinkind fiel am späten Dienstagnachmittag in die Tiefe, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Bei dem Sturz habe sich der Junge schwerste Kopfverletzungen zugezogen.

Er sei noch an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Dortmund geflogen worden. Dort sei das Kind aber wenig später seinen schweren Verletzungen erlegen. Notfallseelsorger betreuten die Eltern und Angehörigen des Kinds.