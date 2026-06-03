Drama in der Bucht Ses Llisses: Deutscher Urlauber beim Baden vor Mallorca gestorben
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Ein 73-jähriger Deutscher ist beim Baden im Meer vor Mallorca gestorben (Archivbild). Foto: Clara Margais/dpa/Clara Margais

Urlauber kämpfen um das Leben eines 73-jährigen Deutschen, doch auch der Notarzt kann nichts mehr ausrichten. Was am unbewachten Strand geschah.

Ein 73-jähriger Urlauber aus Deutschland ist beim Baden im Meer vor Mallorca gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Rettungsschwimmer der Gemeinde Calvià auf Anfrage. Andere Touristen hatten den Mann am Dienstag in der Bucht Ses Llisses neben der Cala Fornells im Südwesten der Urlaubsinsel leblos im Wasser gesehen und an Land gebracht. Es handelt sich um einen nicht durch Rettungsschwimmer überwachten Strand.

 

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Nach einem Notruf kamen zwei Rettungsschwimmer vom benachbarten Palmira-Strand in Paguera mit einem Jetski, zwei weitere mit einem Boot. Die Urlauber, die den 73-Jährigen aus dem Wasser zogen, hatten schon mit der Wiederbelebung begonnen. Die Rettungsschwimmer lösten die Ersthelfer ab, wenig später traf ein Rettungswagen ein. 

Frau sieht Mann ertrinken

Eine Stunde lang kämpfte der Notarzt vergeblich um das Leben des Deutschen. Die genaue Todesursache war zunächst nicht bekannt. Woher der Urlauber aus Deutschland kam, wurde nicht mitgeteilt. Die Polizei kümmerte sich um die Frau, die den Tod ihres Mannes vor Ort miterleben musste.

 