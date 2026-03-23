Drama in Alpirsbach: Protest gegen Stuttgarter Windrad – „Wir bauen möglichst viele Störfeuer auf“

In Alpirsbach beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Die Stadtwerke Stuttgart warten auf die Genehmigung für ein Windrad. Alpirsbach weiß erst seit Kurzem davon – und ist dagegen.
Als Stuttgarter solle man sich am besten vorstellen, dass dort drüben, Luftlinie 700 Meter, der Fernsehturm throne. Annette Eberhard steht im brombeerfarbenen Anorak neben dem Rathaus und zeigt zwischen den Schwarzwaldhäusern hoch auf den bewaldeten Reutiner Berg, der sich wie eine Wand aufschwingt, so nah ist er. Dort soll sich bald ein Windrad drehen, das auf die Klimaziele der Landeshauptstadt Stuttgart einzahlt. In Alpirsbach denkt man: na Prost.