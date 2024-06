Dragqueen aus dem Rems-Murr-Kreis: Travestiekunst: Glitzer, Glanz und Federn fürs ganze Land

6 Timo Neumann bringt in seinem Atelier viele Stunden damit zu, Kostüme für Faschingsvereine und Travestiekünstler zu schneidern oder optisch aufzuhübschen. Die Arbeit macht dem 32-Jährigen großen Spaß. Foto: Gottfried Stoppel

Timo Neumann lebt mit Partner und Hund in Urbach. Wenn er dort die Tür zu seinem Atelier öffnet, betritt der 32-Jährige die Welt seines Alter Egos: Als Dragqueen Tina Glamor hatte er schon viele Auftritte und er schneidert unter dem Markennamen.











In Timo Neumanns Leben gibt es zwei ganz unterschiedliche Welten: auf der einen Seite die des Bauzeichners mit Partner und Hund in einem schicken Haus in Urbach, auf der anderen jene des Travestiekünstlers mit bunten Federn, riesengroßen Brüsten, Glitzer und Theaterschminke. Denn Timo Neumann ist auch Tina Glamor – beziehungsweise war es. Mittlerweile verwandelt sich der 32-Jährige nur noch selten in die schrille Lady – sein Alter Ego Tina Glamor ist eher Markenname für seine Travestie-, Theater- und Faschingskostüme, die er in seinem kleinen Atelier schneidert und von dort aus über das ganze Land sowie darüber hinaus verschickt. Zu seinen Kunden zählen Privatpersonen, Faschingsvereine, Theater-, Musical- und Travestiekünstler aus Deutschland, der Schweiz und Österreich.