Drag Queen aus Hildrizhausen bei DSDS: Miss Roxxy darf auf die Stadion-Bühne

1 Miss Roxxy aus Hildrizhausen hat es unter die letzten 50 Kandidatinnen und Kandidaten bei DSDS geschafft. Foto: RTL / Markus Hertrich

Patrick Winter aus Hildrizhausen hat es als Drag Queen Miss Roxxy in die dritte Runde von Deutschland sucht den Superstar geschafft. Am Samstag läuft die nächste Folge der Castingshow auf RTL.











Link kopiert



Jetzt wird es Ernst: Patrick Winter aus Hildrizhausen ist in der dritten Runde der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gelandet. Als Drag Queen Miss Roxxy hat der 29-Jährige bereits zweimal die Promi-Jury um Dieter Bohlen von sich überzeugt – zuletzt in der Recall-Runde im Europapark Rust am Mittwoch.