2 Die Verwandlung in die Drag Queen Vava Vilde dauert gute drei Stunden.Aus einem unauffälligen Mann wird eine schrille Persönlichkeit: Die Verwandlung in die Drag Queen Vava Vilde dauert gute drei Stunden. Foto: ProSieben/Boris Breuer

Ein Student verwandelt sich regelmäßig in eine Frau – und kommt bald im Fernsehen groß raus. Als Drag Queen Vava Vilde nimmt der 30-Jährige einige Strapazen auf sich.









Ditzingen - Rein in die schillernden, schrillen, fantasievollen und futuristischen Kostüme, die mitunter hauteng sind und die Körperform verändern, rein in die Schuhe mit hohen Absätzen, rauf mit vielen Schichten Make-up, rauf mit der Perücke, die am Kopf mit Hautkleber fixiert wird: Die Verwandlung vom unauffälligen Mann in die Drag Queen Vava Vilde dauert gute drei Stunden.