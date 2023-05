Ein Traditionsgeschäft schließt mit scharfer Kritik an der Stadt

Dräger Electronic & Audio in Stuttgart

Olaf Dräger vor seinem Elektronikladen an der Hauptstätter Straße, den er am 6. September für immer schließt.

Erneut schließt ein Traditionsgeschäft in Stuttgart. Olaf Dräger hört als Elektronik-Einzelhändler auf und kritisiert die Stadt scharf. Generationen von DJs, CB-Funker, Technik- und Musikfreaks kauften in dem 1923 eröffneten Laden ein.









Stuttgart - Jens Herzberg, eine DJ-Legende der Stadt, der im Oz, im Maxim, im Schlesinger und an vielen anderen Orten aufgelegt hat, kann es nicht fassen. „Mit der Schließung von Dräger Electronic & Audio geht auch ein Stück meiner Jugend dahin“, sagt er traurig. Oft sei er „einfach nur reingegangen“ in den Laden an der Hauptstätter Straße 55, habe mit dem Chef gefachsimpelt und immer gewusst, dass Olaf Dräger eine Lösung parat habe, sollte es mal Probleme mit den Musikgeräten geben.