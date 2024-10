Drachenfest in Renningen: Hier kämpfen Drachen miteinander

In Renningen war am Wochenende allerhand geboten. So präsentierten sich Stadt und Gewerbe nicht nur mit vielen Aktionen beim verkaufsoffenen Sonntag, sondern die Bürgerinnen und Bürger waren auch noch aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Dazu kam das traditionelle Drachenfest in Malmsheim, das wieder ein Publikumsmagnet erster Güte war. Schließlich gab es dort allerhand zu sehen, etwa kämpfende Drachen.

Sie erinnern ein bisschen an Ringer beim Wettkampf, deren Ziel es ist, den Gegner auf die Matte zu werfen – die sieben Rokkaku-Drachen, die sich am Samstagnachmittag zu den zahllosen anderen Flugobjekten am Himmel über dem Malmsheimer Sportfliegerplatz gesellen. Mit diesen sechseckigen Fliegern tragen Teilnehmer nach einem strengen Reglement einen spannenden Wettkampf aus, bei dem sie versuchen müssen, die anderen durch geschickte und schnelle Lenkbewegungen zu Boden zu ringen oder außer Gefecht zu setzen. Wer als letzter am Himmel schwebt, hat gewonnen. Für die Sieger gibt es sogar Pokale.

Die großen Figuren brauchen Lifterdrachen zur Unterstützung

Dieser Kampf der Drachen hat seinen Ursprung in Japan, erklärt Jürgen Schneider, der wie schon in den Vorjahren die Drachenschau moderiert. Vor hunderten von Jahren hätten sogar ganze Dörfer ihre Kämpfe auf diese Weise miteinander ausgetragen, erzählt der Drachenfan aus dem hessischen Rodgau den vielen Neugierigen, die am Wochenende wieder in großer Zahl zum inzwischen 29. Drachenfest des Sportfliegerclubs Malmsheim (SFC) gekommen sind.

250 Drachenflieger haben sich in diesem Jahr für das Fest angemeldet. Foto: Simon Granville

Am Samstagnachmittag ist das Gewusel am Himmel über der Flugplatzwiese beachtlich. Vor allem Leichtdrachen haben trotz frischer Temperaturen und bedecktem Himmel bei leichtem Wind aus Süden gute Flugbedingungen. Schwerer haben es die großen Figuren wie das grüne Krokodil, das flach am Boden liegt und der riesige schwarz-weiße Hund, der immer wieder in die Knie geht. Diese Gebilde brauchen als Leinenschmuck einen Lifterdrachen, der sie hochzieht und den man weit oben am Himmel leicht übersieht.

Bei ausreichend Wind jedoch, wie es ihn dann am Sonntag gibt, funktioniert auch das und bietet ein beeindruckendes Schauspiel, bei dessen Anblick nicht nur kleine Kinder große Augen bekommen. Das gilt genauso für das abendliche Defilee der Leuchtdrachen am Samstag und erst recht für das große Feuerwerk.

Noch mehr Besucher als im vergangenen Jahr

Rund 250 Teilnehmer aus ganz Deutschland und der Schweiz haben sich in diesem Jahr laut Jürgen Schneider zur großen Drachenschau angemeldet. Dazu kommen tausende von Besucherinnen und Besucher, darunter viele Familien mit Kindern. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 30 000. In diesem Jahr schätzt der Sportfliegerclub Malmsheim die Zahl auf ebenfalls mindestens 35 000, sagt der zweite Vereinsvorsitzende Jürgen Schuhmacher am Sonntagnachmittag.

Rund 70 Ehrenamtliche des Vereins sind an den Drachenfest-Tagen im Einsatz, um die Logistik für dieses Großevent zu stemmen, von der Genehmigung für die Plakatierung über das Mähen des weitläufigen Wiesengeländes bis hin zur Organisation von Toilettenanlagen. Doch die Mühen lohnen sich. „Dieses Fest ist unsere wichtigste Einnahmequelle“, erklärt Schuhmacher. „Damit können wir einen Teil unserer Aktivitäten finanzieren.“ Der 125 Mitglieder zählende Verein besitzt mehrere Segel- und Motorflugzeuge, die auch für die Schulung des Fliegernachwuchses eingesetzt werden.

Nicht für Schulungszwecke wird allerdings ein Segelflugsimulator verwendet, den der SFC beim Baden-Württembergischen Luftfahrtverband angemietet hat. An diesem Rumpfflugzeug drängen sich große und kleine Besucher, die selbst einmal Pilotenfeeling erleben möchten, wenn sie dabei auch am Boden bleiben. Doch am meisten Spaß macht es vor allem den jüngeren Kindern, auf dem großen Platz südlich der Schaufläche ihre eigenen Drachen aufsteigen zu lassen. Wer keinen eigenen mitgebracht hat, hat die Qual der Wahl, aus einem üppigen Verkaufssortiment den richtigen für sich auszuwählen.