"Die Wirkung von Attraktivität ist in fast allen Lebensbereichen messbar": Der Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Dr. Stéphane Stahl erklärt im Interview, wie uns Schönheit im Alltag beeinflusst.
"Vieles, was wir morgens vor dem Spiegel tun, ohne nachzudenken" macht attraktiv, erklärt Dr. Stéphane Stahl. Er ist Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Attraktivitätsforscher und Autor von "Wunderschön - Warum wir dem Bann des Äußeren nicht entkommen". Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät er, wie Schönheit jeden unbewusst beeinflusst.