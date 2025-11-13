Dr. Rudolph-Eberle-Preis: Ein Roboter sagt dem Unkraut den Kampf an

Farming Revolution hat das Rennen um den ersten Platz des Dr. Rudolph-Eberle-Preises gewonnen. Der Roboter des Unternehmens von der Ostalb kann selbstständig Unkraut jäten.
In den Wald geht es zwar nicht, wohl aber in Baumschulen. Dort kann ein Roboter von Farming Revolution aus Böhmenkirch auf der Ostalb Unkraut zwischen den Bäumen jäten – solange diese noch klein sind. Mit Jäten auf Feldern und Äckern hat das 2019 gegründete Unternehmen schon Erfahrung. Die mögliche Hilfe für die Landwirte war dem baden-württembergischen Wirtschaftsministerium den ersten Platz des nach dem früheren Landeswirtschaftsministers Dr. Rudolf Eberle benannten Preis wert. Dafür gab es 20 000 Euro.